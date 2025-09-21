Premier League: Ο Μαρτινέλι έσωσε την Άρσεναλ στο 1-1 με την Μάντσεστερ Σίτι

Ο Βραζιλιάνος στις καθυστερήσεις έδωσε το βαθμό στους «κανονιέρηδες», απέναντι στην ομάδα του Γκουρντιόλα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Το δεύτερο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, έδειχνε πως θα καταλήξει κι αυτό στο Μάντσεστερ. Όμως ο Μαρτινέλι είχε άλλη άποψη. Ο Βραζιλιάνος ισοφάρισε στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-1 της Άρσεναλ κόντρα στη Σίτι.

Πέρασε ως αλλαγή στο 80’ από τον Μικέλ Αρτέτα και στο 90+3’ λύτρωσε τους Λονδρέζους. Έτσι οι «πολίτες» έχασαν την ευκαιρία για μια σπουδαία νίκη, καθώς ήταν μπροστά με το γκολ του Χάαλαντ απ’ το 9’.

PREMIER LEAGUE – 5η αγωνιστική

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8' Μιντέι, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20' Άντονι - 2' Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49' Μπόουεν - 37' Ματέτα, 68' Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8' Κρέιτσι - 31' Κάλβερτ-Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1

(14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσαλόμπα)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1

(38' Ιγουόμπι, 40' Γουίλσον, 50' αυτ. Πίνοκ - 20' Ντάμσγκααρντ)

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 0-0

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1

(75' Ισιντορ - 67' Κας)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(90+3 Μαρτινέλι - 9' Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λίβερπουλ 15

Άρσεναλ 10

Τότεναμ 10

Μπόρνμουθ 10

Κρίσταλ Πάλας 9

Τσέλσι 8

Σάντερλαντ 8

Φούλαμ 8

Μάντσεστερ Σίτι 7

Έβερτον 7

Λιντς 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Μπράιτον 5

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4

Άστον Βίλα 3

Γουέστ Χαμ 3

Γουλβς 0

