Premier League: Ο Μαρτινέλι έσωσε την Άρσεναλ στο 1-1 με την Μάντσεστερ Σίτι
Ο Βραζιλιάνος στις καθυστερήσεις έδωσε το βαθμό στους «κανονιέρηδες», απέναντι στην ομάδα του Γκουρντιόλα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Το δεύτερο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, έδειχνε πως θα καταλήξει κι αυτό στο Μάντσεστερ. Όμως ο Μαρτινέλι είχε άλλη άποψη. Ο Βραζιλιάνος ισοφάρισε στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-1 της Άρσεναλ κόντρα στη Σίτι.
Πέρασε ως αλλαγή στο 80’ από τον Μικέλ Αρτέτα και στο 90+3’ λύτρωσε τους Λονδρέζους. Έτσι οι «πολίτες» έχασαν την ευκαιρία για μια σπουδαία νίκη, καθώς ήταν μπροστά με το γκολ του Χάαλαντ απ’ το 9’.
PREMIER LEAGUE – 5η αγωνιστική
Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1
(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε)
Μπράιτον-Τότεναμ 2-2
(8' Μιντέι, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' αυτ. φαν Χέκε )
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
(20' Άντονι - 2' Γουίλιαμς)
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2
(49' Μπόουεν - 37' Ματέτα, 68' Μίτσελ)
Γουλβς-Λιντς 1-3
(8' Κρέιτσι - 31' Κάλβερτ-Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ)
Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1
(14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσαλόμπα)
Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1
(38' Ιγουόμπι, 40' Γουίλσον, 50' αυτ. Πίνοκ - 20' Ντάμσγκααρντ)
Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 0-0
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1
(75' Ισιντορ - 67' Κας)
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1
(90+3 Μαρτινέλι - 9' Χάαλαντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Λίβερπουλ 15
Άρσεναλ 10
Τότεναμ 10
Μπόρνμουθ 10
Κρίσταλ Πάλας 9
Τσέλσι 8
Σάντερλαντ 8
Φούλαμ 8
Μάντσεστερ Σίτι 7
Έβερτον 7
Λιντς 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6
Μπράιτον 5
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπρέντφορντ 4
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3
Γουέστ Χαμ 3
Γουλβς 0