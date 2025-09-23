Ένα βήμα πιο κοντά στην κατασκευή της νέας Τούμπας

Ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου των φίλων του ΠΑΟΚ προχώρησαν οι άνθρωποι της ομάδας, καθώς όπως έγινε γνωστό η τεχνοκρατική επιτροπή που σύστησε ο Ερασιτέχνης, πριν από περίπου είκοσι ημέρες, συνέταξε το μνημόνιο συνεργασίας και το παρέδωσε χθες Δευτέρα στον Αλκη Ησαϊάδη και τους στενούς συνεργάτες του.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες το κείμενο χαρακτηρίζεται ως «άκρως τεχνοκρατικό και απόλυτα στοιχειοθετημένο» που έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα του μεγάλου αυτού έργου.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, ακόμα και μέσα στην αυριανή ημέρα, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη για την έκθεση της Επιτροπής και να καταλήξουν στην πρόταση που θα καταθέσουν προς την ΠΑΕ.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού που θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ΑΣ ΠΑΟΚ και θα έχει ως εγγυητή την ΠΑΕ.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως το μνημόνιο που έχει συνταχθεί από την επιτροπή που διόρισε η διοίκηση Ησαϊδη δεν προβλέπει καμία δέσμευση - υποχρέωση για εγγυήσεις ή αποδείξεις χρημάτων μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2025, ενώ εμπεριέχεται και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου, με ρήτρα έκπτωσης σε κάθε χρονικό «ορόσημο».