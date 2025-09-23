Europa League, ΠΑΟΚ: Ξέσπασμα Λουτσέσκου - «Τρέλα στα όρια της… παράνοιας»

Έντονη είναι η πίεση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ, αναφορικά με το πρόβλημα στο σκοράρισμα, όπως τόνισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ραζβάν Λουτσέσκου
Ο Ρουμάνος στάθηκε στην πίεση που υπάρχει στην ομάδα του για το σκοράρισμα
Ο τεχνικός ηγέτης του «Δικέφαλου του Βορρά» ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς της Τετάρτης (24/09) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε λόγο για τρέλα στα… όρια της παράνοιας στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος μίλησε για

Το τι θα πει στους παίκτες λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας με την Μακάμπι: «Αύριο είναι ένα διαφορετικό ματς, μια διαφορετική διοργάνωση και θα πω στους παίκτες ότι έκαναν μια φανταστική εμφάνιση το Σάββατο. Μπορεί να μην σκόραραν, να μην βρέθηκε το εύκολο γκολ, αλλά δημιουργήσαμε φάσεις και παίξαμε πολύ καλά επιθετικά. Χρειάζεται περισσότερη αποφασιστικότητα και συγκέντρωση μπροστά στην αντίπαλη εστία. Στην προετοιμασία του αγώνα, θα τους μιλήσω και για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου μας. Πράγματα φυσιολογικά όταν έχουμε αυτές τις εβδομάδες με πολλά ματς και διαφορετικούς αντιπάλους».

Το γεγονός ότι είναι το παιχνίδι είναι εξωαγωνιστικά ιδιαίτερο και το αν επηρεάζει την ομάδα: «Έχουμε έναν αγώνα αύριο. Αυτό γνωρίζω μόνο. Πρέπει να προετοιμάσω την ομάδα να είναι 150% έτοιμη να σκοράρει, να τρέξει, να δώσει την μάχη της και να κερδίσει. Τα άλλα θέματα δεν ανήκουν σε εμένα και σε εμάς για να τα σχολιάσουμε».

Το αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκτός του Πέλκα και το πως είναι η ομάδα γενικότερα: «Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα απουσιών στην ομάδα. Σήμερα θα γίνει η προπόνηση με όλη την ομάδα, οπότε δεν έχουμε άλλα προβλήματα μέχρι τώρα».

Τα αδύνατα σημεία της Μακάμπι και το πως την έχει αναλύσει: «Είναι μια ποιοτική ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, μια ομάδα που έχει aggressive στοιχεία στο παιχνίδι της. Στα προκριματικά απέκλεισε την Ντιναμό Κιέβου μια ιστορική ομάδα, αν και ήταν τυχερή στο πρώτο ματς που είχαν παίκτη παραπάνω. Στο πρωτάθλημα τους είναι πρώτοι με 4/4 και δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να δημιουργήσουν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα τους σημεία. Σε κάθε περίπτωση εδώ που βρίσκεται μέσα από δύσκολα παιχνίδια σημαίνει ότι είναι ένα σύνολο με καλή νοοτροπία. Πρέπει εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό να τα δώσουμε όλα».

Το πως θα διαχειριστεί το rotation από εδώ και πέρα και το πόσο πιστεύει ότι το ρόστερ είναι έτοιμο 100% για αυτή την διαδικασία: «Όσον αφορά το rotation δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει σε έναν μήνα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σε ένα διάστημα με πολλά παιχνίδια. Τραυματισμοί, κόπωση, προβλήματα με ιώσεις, επιβαρύνσεις. Πρέπει να βλέπουμε την ποιότητα του αντιπάλου. Όχι τι ποιότητα έχει, αλλά τι είδους ποιότητα έχει για να πάρουμε τις αποφάσεις για την ενδεκάδα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε πνευματική φρεσκάδα και με ενέργεια, άρα πρέπει να έχουμε και το απαραίτητο rotation. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει τον επόμενο μήνα γιατί δεν ξέρω το μέλλον. Θα παίξουν ρόλο οι αντίπαλοι, τα ταξίδια που έχουμε, η κατάσταση των παικτών μας. Αυτό θα πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι και μετά το τέλος τους.

Αισθάνομαι ότι το rotation είναι απαραίτητο για ομάδες όπως εμείς που είμαστε σε τρεις διοργανώσεις. Πρέπει να καταλάβεις το πότε ο παίκτης είναι έτοιμος να μπει και πότε να μην μπει, το θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι παίκτες. Αν είναι καλή η απάντηση μπορεί να πάρει μέρος στο rotation, αν όχι τότε πρέπει να σκεφτούμε άλλα πράγματα.

Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα, είμαι από τους λίγους που πρέπει να έχω την ισορροπία στο μέγιστο επίπεδο. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως ξέρετε. Ελπίζω να δω το γκρουπ των παικτών να δουλεύει σωστά όπως κάνει από την αρχή της σεζόν και να βελτιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Η εξέλιξη είναι αυτή που ήλπιζα να δω και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του rotation».

Το αν το θέμα του εύκολου γκολ είναι και θέμα τύχης: «Θα μπορούσε να είναι και η έλλειψη τύχης. Η τύχη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε την ΑΕΚ πέρσι στο τελευταίο ματς της σεζόν με 1-0, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Καμαρά στο τέλος και σκοράραμε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με ένα φανταστικό γκολ του Μιχαηλίδη και στο τέλος είπαμε ότι κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Ειλικρινά το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο! Σε επίπεδο πρέσινγκ, δημιουργίας, κινήσεων στον χώρο και κάλυψης. Είχαμε πέντε πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε, ενώ σε νορμάλ παιχνίδια κάνεις τρεις μεγάλες φάσεις πετυχαίνεις δυο και λες ότι τα πήγαμε καλά. Αν είχαμε το γκολ θα είχαμε κρατήσει όλοι αυτό το ματς ως κορυφαίοι.

Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της... παράνοιας! Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε μπροστά, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες στο ξεκίνημα δεν υστερούμε. Να κρατήσουμε την νοοτροπία της δουλειάς και της μάχης. Οι παίκτες πιέζονται περισσότερο από τον εαυτό τους για να σκοράρουν, για να ανταπεξέλθουν, αυτό όμως δεν κάνει καλό σε αυτούς αλλά και στην ομάδα. Έχω μιλήσει με 3-4 παίκτες για αυτό και το έχουμε αναλύσει.

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε σκοράρει και θα μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό, την ηρεμία μας και να δουλέψουμε για να έρθει το γκολ που τόσο θέλουμε».

