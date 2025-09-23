Europa League, ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έχουμε μεγάλες ελπίδες για Ευρώπη», τόνισε ο Μπάμπα

Ο αμυντικός του «Δικέφαλου του Βορρά» εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και στάθηκε στις ελπίδες που έχουν οι «ασπρόμαυροι» στη φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Ράχμαν Μπάμπα μίλησε για:

Το αν ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος και με μεγαλύτερο κίνητρο πλέον στην Ευρώπη: «Αυτή την χρονιά έχουμε μεγάλες ελπίδες και μεγάλους στόχους για αυτή την διοργάνωση. Αύριο είναι η αρχή με την Μακάμπι και είμαστε με μεγάλο κίνητρο για να ξεκινήσουμε καλά και να συνεχίσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Στην δεύτερη μας συμμετοχή στην League Phase θέλουμε να τα πάμε καλύτερα».

Τη δύσκολη εβδομάδα με δυο αρνητικά αποτελέσματα και το αν η ομάδα έχει επηρεαστεί ή έχει μείνει μακριά από αυτά: «Δεν είμαστε φυσικά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε τα δυο τελευταία ματς. Μετά από κάθε ματς κάνουμε ανάλυση και να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Με την Μακάμπι είναι ένα άλλο ματς, μια άλλη ευκαιρία για να κερδίσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας».

Το αν είναι ψυχολογικό το θέμα του γκολ στον ΠΑΟΚ και τι πιστεύει ο ίδιος για αυτό το ζήτημα: «Για μένα πιστεύω ότι το να δημιουργείς φάσεις είναι κάτι καλό, το να σκοράρεις είναι κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι σε κάθε ματς αν σκοράρεις νωρίς ή να βάλεις πρώτος γκολ σου δίνει ψυχολογία. Δεν έχει να κάνει με θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα τύχης. Στα τελευταία ματς δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε βάσει ευκαιριών και πρέπει να βελτιωθούμε στην αποτελεσματικότητα. Το έχουμε εντοπίσει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για το διορθώσουμε».

