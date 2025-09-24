Europa League: Η αστυνομία απέτρεψε «ραντεβού θανάτου» πριν το Νις – Ρόμα | Έγιναν 103 συλλήψεις

Οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν κανονίσει «ραντεβού θανάτου», ένα 24ωρο πριν την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου 120-130 οπαδοί της Νις και 70-80 φίλοι της Ρόμα προσπάθησαν να συναντηθούν, έχοντας μαζί του πολεμοφόδια. Η παρέμβαση της γαλλικής αστυνομίας ήταν καταλυτική κι απέτρεψε τη συνάντηση, προχωρώντας σε 103 συλλήψεις.

24.09.2025, Nice?? - As Roma??, city center Nice before match, mob 120-130 Nice looking for 70-80 Roma, Nice forced a police roadblock but no real contact with the Italians



All in one place.… pic.twitter.com/1UXpTAqXMX

Επίσης, προχώρησε στην κατάσχεση πολεμοφόδιων, όπως αμβλέα αντικείμενα, σιδερένιες ράβδους, λαβές σκουπών, πλαστικούς σωλήνες, φτυάρια, μαχαίρια, γροθιές και σφυριά.

Ο Νομάρχης της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι οι συλληφθέντες «τίθενται στη διάθεση των δικαστικών αρχών υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Νίκαιας» και ότι «η ταχεία και μαζική παρέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τυχόν υλικές ή σωματικές ζημιές».