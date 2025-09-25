Europa League: Τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09)

Δείτε τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ κι όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχασε αυτά που δεν χάνονται στο τέλος κι έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Το ματς είχε ευκαιρίες, ένα ακυρωθέν γκολ κι ένα παραλίγο… αυτογκόλ, όχι όμως κάποιο τέρμα που να μετρήσει. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε καθαρές φάσεις, αλλά και δοκάρι σε... στραβοκλωτσιά του Μοχάμεντ Καμαρά, ενώ στο φινάλε απώλεσε δύο απίθανες ευκαιρίες για να φτάσει στο «τρίποντο». Παράλληλα, όμως, απέφυγε την ήττα, καθώς είχε στην εστία του έναν εκπληκτικό Γίρι Παβλένκα, ο οποίος έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (24/09)

  • Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)
  • ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)
  • Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)
  • Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
  • Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
  • Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
  • Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/09)

  • Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία) 19:45
  • Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 19:45
  • Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 22:00
  • Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00
  • Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 22:00
  • Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00
  • Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00
  • Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 22:00
  • Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 22:00

