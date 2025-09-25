Europa League: Τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09)

Ο ΠΑΟΚ έχασε αυτά που δεν χάνονται στο τέλος κι έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Το ματς είχε ευκαιρίες, ένα ακυρωθέν γκολ κι ένα παραλίγο… αυτογκόλ, όχι όμως κάποιο τέρμα που να μετρήσει. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε καθαρές φάσεις, αλλά και δοκάρι σε... στραβοκλωτσιά του Μοχάμεντ Καμαρά, ενώ στο φινάλε απώλεσε δύο απίθανες ευκαιρίες για να φτάσει στο «τρίποντο». Παράλληλα, όμως, απέφυγε την ήττα, καθώς είχε στην εστία του έναν εκπληκτικό Γίρι Παβλένκα, ο οποίος έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (24/09)

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό) ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο) Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι) Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ) Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι) Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς) Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)

(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ) Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/09)