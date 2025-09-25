Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε σε ακόμα έναν αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε 4-0 της Νιου Γιορκ Σίτι στο MLS.

Λιονέλ Μέσι
AP Photo/Noah K. Murray
Ο Αργεντινός έδωσε μια απολαυστική παράσταση στη Νέα Υόρκη κι οδήγησε την ομάδα του σε μεγάλο «διπλό», με το οποίο εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Ο Μέσι σκόραρε δύο φορές μέσα σε οκτώ λεπτά, ενώ έδωσε μια ασίστ. Ήταν η φοβερή κάθετη που έκανε στον Ροντρίγκες, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 43’.

Στο 74’ ο «Pulga» με όμορφο τελείωμα έκανε το 0-2, ενώ με ωραία ατομική ενέργεια πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στο 86’. Τρία λεπτά νωρίτερα ο Σουάρες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι είχε κάνει το 0-3.

Τα highlights του Νιού Γιορκ Σίτι - Ίντερ Μαϊάμι

