Κύπελλο Ελλάδας: Ηρακλής κι Ηλιούπολη ρίχνουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής – Πού θα δείτε το ματς

Με την αναμέτρηση Ηρακλής – Ηλιούπολη πέφτει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ροντρίγκο Εραμούσπε Ηρακλής
Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το τριήμερο δράσης στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ηρακλής υποδέχεται την Ηλιούπολη στο Καυτανζόγλειο, σε μια αναμέτρηση με… άρωμα Super League 2. O «γηραίος» κάνει πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ η Ηλιούπολη γνώρισε την ήττα (3-1) στον Βόλο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση Ηρακλής - Ηλιούπολη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το ORASI TV:

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  • Καβάλα – Κηφισιά 1-1
  • Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

  • Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών 1-1
  • Athens Kallithea FC – ΟΦΗ 0-1
  • Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0
  • Αστ. Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2
  • ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1
  • ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

  • Ηρακλής - Ηλιούπολη (15:00)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Λεβαδειακός 6
  2. ΟΦΗ 6
  3. ΑΕΚ 6
  4. Άρης 6
  5. Ατρόμητος Αθηνών 4
  6. Βόλος ΝΠΣ 4
  7. Ελλάς Σύρου 3
  8. Ολυμπιακός 3 -1αγ.
  9. Παναθηναϊκός 3 -1αγ.
  10. Κηφισιά 2
  11. ΑΕΛ 1
  12. Αστέρας Τρίπολης 1
  13. Μαρκό 1
  14. Καβάλα 1
  15. ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ.
  16. Ηλιούπολη 0 -1αγ.
  17. Παναιτωλικός 0
  18. Athens Kallithea FC 0
  19. ΠΑΟΚ 0 -1αγ.
  20. Αιγάλεω 1931 0

