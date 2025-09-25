Κύπελλο Ελλάδας: Ηρακλής κι Ηλιούπολη ρίχνουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής – Πού θα δείτε το ματς

Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το τριήμερο δράσης στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ηρακλής υποδέχεται την Ηλιούπολη στο Καυτανζόγλειο, σε μια αναμέτρηση με… άρωμα Super League 2. O «γηραίος» κάνει πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ η Ηλιούπολη γνώρισε την ήττα (3-1) στον Βόλο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση Ηρακλής - Ηλιούπολη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το ORASI TV:

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών 1-1

Athens Kallithea FC – ΟΦΗ 0-1

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Αστ. Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ηρακλής - Ηλιούπολη (15:00)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Λεβαδειακός 6 ΟΦΗ 6 ΑΕΚ 6 Άρης 6 Ατρόμητος Αθηνών 4 Βόλος ΝΠΣ 4 Ελλάς Σύρου 3 Ολυμπιακός 3 -1αγ. Παναθηναϊκός 3 -1αγ. Κηφισιά 2 ΑΕΛ 1 Αστέρας Τρίπολης 1 Μαρκό 1 Καβάλα 1 ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ. Ηλιούπολη 0 -1αγ. Παναιτωλικός 0 Athens Kallithea FC 0 ΠΑΟΚ 0 -1αγ. Αιγάλεω 1931 0

