Αποκαλύψεις από την πρώην του Γιαμάλ: «Ο ατζέντης του κρατά ημερολόγιο με τις γυναίκες που συναντά»

Η Φάτι Βάθκεθ αποκάλυψε λεπτομέρειες από τη σχέση της με τον 18χρονο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, ενώ τόνισε πως το περιβάλλον του δεν τον βοηθά να γίνει καλύτερος.

EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Λαμίν Γιαμάλ πριν ακόμη ενηλικιωθεί, είχε σχέση με την 30χρονη Φάτι Βάθκεθ. Η influencer παραχώρησε συνέντευξη για τον πρώην της πλέον, σταρ της Μπαρτσελόνα. Αναφορικά με το χαρακτήρα του, αλλά και τις συνήθειες του.

Μάλιστα επισήμανε πως ο ατζέντης του κρατά γι’ αυτόν ημερολόγιο με τις γυναίκες που συναντά. Αναλυτικά:

«Δεν είναι τόσο ταπεινός. Βγήκα μαζί του και πιστεύω ότι δεν έχει καλούς συμβούλους. Γνώρισα τον στενό του κύκλο και από τον τρόπο που τον καθοδηγούν, δεν νομίζω ότι τον συμβουλεύουν σωστά ή ότι κάνει τις σωστές επιλογές».

Για τον τρόπο ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με την ηλικία του: «Δεν θεωρώ φυσιολογικό το ότι στα 17 του πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα, σε πάρτι, ή ότι στα 17 του έφερε 10 κορίτσια σε ένα σκάφος στην Ίμπιζα. Προφανώς οι παπαράτσι θα τον πιάσουν σε ένα τόσο δημοφιλές μέρος όπως η Ίμπιζα. Πριν βγει μαζί μου, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε βγει με μια άλλη κοπέλα την προηγούμενη μέρα. Το κατάλαβα από μερικές φωτογραφίες που δημοσίευσα, και αυτή η κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Ήσουν με τον Λαμίν; Έφυγα μια μέρα πριν έρθεις”. Ο ατζέντης του Λαμίν κρατάει ένα ημερολόγιο για αυτόν, οργανώνοντας τις μέρες με τα κορίτσια με τα οποία βγαίνει. Ο Λαμίν έχει ένα ημερολόγιο με κορίτσια».

Για το ταξίδι τους στην Ιταλία: «Όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο, δεν είχαμε χρόνο να δούμε τηλεόραση… Κάναμε άλλα πράγματα».

Για την τωρινή σχέση του Γιαμάλ: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αληθινή αγάπη στη σχέση του Λαμίν με τη Νίκι Νικόλ. Νομίζω ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, αλλά εκείνη δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Νομίζω ότι είναι εκεί επειδή μπορεί να της αποφέρει οφέλη».

Για τη σύγκριση του τρόπου ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές της ηλικίας του: «Ο Πάου Κουμπαρσί είναι στην ίδια ηλικία με τον Λαμίν Γιαμάλ. Όταν έγιναν 18, μπορούσες να δεις τις φωτογραφίες – ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε ένα τεράστιο πάρτι, ενώ ο Πάου Κουμπαρσί γιόρτασε με τούρτα στο σπίτι… Καταλαβαίνεις τι εννοώ;».

Για μία φήμη σχετικά με την ερωτική τους επαφή: «Όχι, δεν μου ζήτησε ποτέ να βάλω φανέλα της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Είμαι φίλαθλος της Θέλτα».

