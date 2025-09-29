Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

Τα δεδομένα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά τις δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες με τον Έλληνα τεχνικό στην τεχνική του ηγεσία.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόσληψη του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ακριβώς «υπηρεσιακή» λύση. Γι’ αυτό άλλωστε ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε μαζί με το επιτελείου του και ταυτόχρονα όχι για αόριστο χρόνο. Έμοιαζε απ’ την αρχή δεδομένο πως θα είναι στον πάγκο μέχρι τη διακοπή τουλάχιστον.

Τα ματς μέχρι τότε κρίσιμα. Ο Κόντης ήδη έχει κοουτσάρει το «τριφύλλι» με τον Ολυμπιακό εντός έδρας, την Γιουνγκ Μπόις εκτός και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Και η σειρά των αγώνων δε σταματά.

Ακολουθεί η Γκόου Αχεντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ, ματς για τη League Phase του Europa League. Εκεί όπου το 4-1 στην Ελβετία έχει… ανοίξει την όρεξη. Και μια επικράτηση επί της κυπελλούχου Ολλανδίας, θα «στρώσει» για τα καλά το δρόμο των «πράσινων».

Αναλαμβάνοντας την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή, προφανώς και δε γίνεται παρά να πιστωθεί στον Κόντη η αλλαγή στην εικόνα και κυρίως στην ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες διαρκώς στις δηλώσεις τους τονίζουν την πίστη τους σε αυτόν και το κλίμα εντός αποδυτηρίων, είναι ξεκάθαρα βελτιωμένο και υπάρχει εμπιστοσύνη.

Στοιχείο που βάζει σε σκέψεις την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεδομένα υπάρχουν οι επαφές με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, λύση που είχε προκριθεί ως η ιδανική για την επόμενη μέρα μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια. Ο Ουκρανός ψάχνει να βρει λύση με την Εθνική ομάδα της χώρας του όπου κοουτσάρει, με λεπτομέρειες που κάνουν την κατάσταση περίεργη.

Για παράδειγμα τη σχέση του με την πολιτική ηγεσία του τόπου, ειδικά σε μια ευαίσθητη περίοδο λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, είναι και αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία της Ουκρανίας, ενώ η Εθνική της χώρας έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξεκάθαρα ο Ρεμπρόφ θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, με την υπόθεση όμως να καθυστερεί. Κι όσο καθυστερεί και ο Κόντης αλλάζει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί για το «τριφύλλι», δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Ο Έλληνας τεχνικός δείχνει να έχει τη φιλοδοξία και να «ταιριάζει» στον Παναθηναϊκό. Έως τώρα τα αποτελέσματα είναι θετικά – αυτά κρίνουν τα πάντα στο τέλος της ημέρας – οπότε μόνο απίθανο δεν είναι να πάρει την ευκαιρία να παραμείνει στο «τριφύλλι». Επειδή όσο αγωνιστικά παρατηρείται βελτίωση, η όποια αλλαγή με κάποιον ξένο (Ρεμπρόφ) περισσότερο θα ταράξει και θα μπερδέψει την κατάσταση, παρά θα βοηθήσει. Ειδικά το πρώτο διάστημα της προσαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αποκλειστεί το παραμικρό αναφορικά με το… δρόμο που θα επιλέξουν οι «πράσινοι» για τον πάγκο τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθούν οι φετινές τιμές - Μείωση σε 19 νησιά λόγω ΦΠΑ

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο

06:43WHAT THE FACT

Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο παιδικό δωμάτιο έως τα 30: «Πονοκέφαλος» στέγαση και έξοδα για τους νέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο; Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ