Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

Η πρόσληψη του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ακριβώς «υπηρεσιακή» λύση. Γι’ αυτό άλλωστε ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε μαζί με το επιτελείου του και ταυτόχρονα όχι για αόριστο χρόνο. Έμοιαζε απ’ την αρχή δεδομένο πως θα είναι στον πάγκο μέχρι τη διακοπή τουλάχιστον.

Τα ματς μέχρι τότε κρίσιμα. Ο Κόντης ήδη έχει κοουτσάρει το «τριφύλλι» με τον Ολυμπιακό εντός έδρας, την Γιουνγκ Μπόις εκτός και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Και η σειρά των αγώνων δε σταματά.

Ακολουθεί η Γκόου Αχεντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ, ματς για τη League Phase του Europa League. Εκεί όπου το 4-1 στην Ελβετία έχει… ανοίξει την όρεξη. Και μια επικράτηση επί της κυπελλούχου Ολλανδίας, θα «στρώσει» για τα καλά το δρόμο των «πράσινων».

Αναλαμβάνοντας την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή, προφανώς και δε γίνεται παρά να πιστωθεί στον Κόντη η αλλαγή στην εικόνα και κυρίως στην ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες διαρκώς στις δηλώσεις τους τονίζουν την πίστη τους σε αυτόν και το κλίμα εντός αποδυτηρίων, είναι ξεκάθαρα βελτιωμένο και υπάρχει εμπιστοσύνη.

Στοιχείο που βάζει σε σκέψεις την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεδομένα υπάρχουν οι επαφές με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, λύση που είχε προκριθεί ως η ιδανική για την επόμενη μέρα μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια. Ο Ουκρανός ψάχνει να βρει λύση με την Εθνική ομάδα της χώρας του όπου κοουτσάρει, με λεπτομέρειες που κάνουν την κατάσταση περίεργη.

Για παράδειγμα τη σχέση του με την πολιτική ηγεσία του τόπου, ειδικά σε μια ευαίσθητη περίοδο λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, είναι και αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία της Ουκρανίας, ενώ η Εθνική της χώρας έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξεκάθαρα ο Ρεμπρόφ θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, με την υπόθεση όμως να καθυστερεί. Κι όσο καθυστερεί και ο Κόντης αλλάζει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί για το «τριφύλλι», δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Ο Έλληνας τεχνικός δείχνει να έχει τη φιλοδοξία και να «ταιριάζει» στον Παναθηναϊκό. Έως τώρα τα αποτελέσματα είναι θετικά – αυτά κρίνουν τα πάντα στο τέλος της ημέρας – οπότε μόνο απίθανο δεν είναι να πάρει την ευκαιρία να παραμείνει στο «τριφύλλι». Επειδή όσο αγωνιστικά παρατηρείται βελτίωση, η όποια αλλαγή με κάποιον ξένο (Ρεμπρόφ) περισσότερο θα ταράξει και θα μπερδέψει την κατάσταση, παρά θα βοηθήσει. Ειδικά το πρώτο διάστημα της προσαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αποκλειστεί το παραμικρό αναφορικά με το… δρόμο που θα επιλέξουν οι «πράσινοι» για τον πάγκο τους.