Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»

Η ήττα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχεντ Ινγκλς, ήταν… σοκαριστική. Κυρίως λόγω του τρόπου που ήρθε, με τους «πράσινους» να είναι καλύτεροι των Ολλανδών. Ο Χρήστος Κόντης ήταν απογοητευμένος και το τόνισε, κυρίως επειδή οι παίκτες του άξιζαν πολλά περισσότερα απ’ το ματς.

Οι δηλώσεις του προπονητή των «πράσινων»:

«Σίγουρα μας αφήνει πικρή γεύση ένα ματς που το ελέγξαμε από την αρχή. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ελέγχαμε το ρυθμό, παίρναμε δεύτερες μπάλες, δεν δεχθήκαμε επικίνδυνες καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο προηγηθήκαμε, ελέγχαμε το ματς, αλλά σε δύο αδράνειες, δυστυχώς, δεχθήκαμε δύο γκολ και λέω δυστυχώς γιατί έγιναν λάθη και δεν γίνεται να μετράμε τις φάσεις που χάνουμε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε με 2-1 και είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι για αυτό το αποτέλεσμα.

Τα γκολ μπήκανε το ένα από γρήγορο φάουλ, το δεύτερο που δεν είχαμε συγκέντρωση και καλές θέσεις και το πρώτο είναι σε ένα διώξιμο σε μία άμυνα που χάθηκε για κάποια δευτερόλεπτα. Περιμέναμε ένα παιχνίδι διαφορετικό. Ήμασταν προετοιμασμένοι να παίξουμε ένα παιχνίδι σε λόου μπλοκ δικό τους κι εκεί τα παιδιά προσπάθησαν να βγάλουν συνδυαστικά πράγματα, να γυρίσουν τη μπάλα γρήγορα, κάποιες φορές το κάναμε πιο αργά, κάποιες πιο λανθασμένα αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε.

Είναι δύσκολο σε τέτοια παιχνίδια να βρεις πάρα πολλές ευκαιρίες κυρίως με σουτ και συνδυαστικό παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι στα σουτ αλλά προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι.

Να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, είναι άδικο για τα παιδιά, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το αποτέλεσμα δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Ατρόμητο πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας για να βελτιωθούμε. Δουλειά και να συνεχίσουμε την προσπάθεια».