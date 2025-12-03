«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

Μια κίνηση ικανή να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στο ΝΒΑ, είναι έτοιμη να γίνει πράξη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως αποκάλυψε κορυφαίος ρεπόρτερ του «μαγικού κόσμου», ζήτησε από τους Μπακς να τον αφήσουν να πάει στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό των Νικς.

Ενώ ο «Greek Freak» έσβησε πολλές φωτογραφίες από τους λογαριασμούς του στα social media, ήρθε μια νέα πληροφορία να προκαλέσει πάταγο στο ΝΒΑ. Κι αυτή αφορά το μέλλον του σπουδαίου φόργουορντ.

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ που θεωρείται απ’ τους κορυφαίους δημοσιογράφους σε θέματα NBA, υποστήριξε πως οι Μπακς επικοινώνησαν με τους Νικς προκειμένου να βρουν λύση για την καλύτερη δυνατή ανταλλαγή που θα συμφέρει και τις δύο ομάδες. Με σκοπό να πάει ο Αντετοκούνμπο στο «μεγάλο μήλο»!

Τα ρεπορτάζ τονίζουν πως δεν είναι ικανοποιημένος ο Γιάννης απ’ το επίπεδο της ομάδας του Μιλγουόκι. Έτσι έχει φτάσει στο σημείο να θέλει να αποχωρήσει με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

«Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και ζήτησαν μια πρόταση για τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είπε πως θέλει να γίνει παίκτης των Νικς. Ζήτησε ήδη την ανταλλαγή του», είπε χαρακτηριστικά ο Ουίντχορστ.

Κάπως έτσι… άναψε ελληνική «φωτιά» στο ΝΒΑ. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πιθανό να αλλάξει τις ισορροπίες στο «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ των ΗΠΑ.