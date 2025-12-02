Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

Έχει πάψει να αποτελεί είδηση αλλά αυτό που κάνει και φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μοναδικό.

Οι φίλοι του "τριφυλλιού" έχουν τρελάνει τα κοντέρ αναφορικά με την προσέλευσή τους στο Telekom Center Athens και την πίστη τους και την αγάπη τους προς την ομάδα.

Για ένα ακόμα βράδυ ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα αγωνιστούν σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια και στο T-Center δεν θα πέφτει... καρφίτσα, αφού οι φίλοι του Παναθηναϊκού φρόντισαν αρκετές ημέρες νωρίτερα να κάνουν ένα ακόμα sold out.

