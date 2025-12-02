NBA: Συνεχίζεται ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα σοκ από τους ουραγούς Ουίζαρντς

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να βρίσκονται σε βαθιά κρίση, καθώς γνώρισαν την όγδοη ήττα τους στα εννιά τελευταία παιχνίδια, χάνοντας 129-126 από τους Ουίζαρντς, την ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (3-16).

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Δεν... έφτανε ο "Greek Freak" για τα "Ελάφια"
AP Photo/John McDonnell
Με το νέο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα, το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς υποχώρησε στο 9-13 και έπεσε στην ενδέκατη θέση της Ανατολής, εκτός ακόμα και από τις θέσεις των play-in.

Παρά την κακή συνολική εικόνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ προσπάθησαν να κρατήσουν όρθια την ομάδα τους. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους (10/16 δίποντα, 6/11 βολές, 0/1 τρίποντο), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 31:36 λεπτά, πριν αποβληθεί με έξι φάουλ.

Ο Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 30 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, αλλά αποχώρησε στην τελευταία περίοδο λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Για τους Ουίζαρντς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν εντυπωσιακός με 28 πόντους, ενώ ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ πρόσθεσε άλλους 22, οδηγώντας την ομάδα της Ουάσινγκτον σε μία απρόσμενη αλλά σημαντική νίκη. Ακόμα, ο Κρις Μίντλετον, απέναντι στην πρώην ομάδα του, είχε 15 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Επόμενη δοκιμασία για τα «ελάφια» είναι οι πρωτοπόροι της Ανατολής, Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12, 03:00) στο Μιλγουόκι, σε ένα ματς που αποκτά πλέον χαρακτήρα… αντίδρασης.

Δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126

