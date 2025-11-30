Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»

Μετά τις εξελίξεις στην Παρτίζαν και την οριστική παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο πρόεδρος της ομάδας πήρε θέση. Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς μίλησε στο Euronews Serbia, αναφορικά με το τι συνέβη και οδήγησε τον «Ζοτς» στην πόρτα της εξόδου.

Όπως ξεκαθάρισε, οι σκέψεις υπήρχαν στον κορυφαίο τεχνικό πριν ακόμη αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα και το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Όπως τόνισε το πρόβλημα ήταν η στάση και η ασέβεια των παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Παρτίζαν:

«Δυστυχώς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον προπονητής της Παρτίζαν, δυστυχώς για όλους μας, τους οπαδούς της και τους λάτρεις του αθλητισμού στη Σερβία.

Πριν φύγουμε για την Αθήνα και μετά τον αγώνα στο Βελιγράδι, όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραπονέθηκε για την κατάσταση και τη σχέση με τους παίκτες, είδα την δυσαρέσκειά του. Προγραμμάτισα μια επείγουσα συνάντηση στις εγκαταστάσεις του συλλόγου την ημέρα πριν φύγουμε για την Αθήνα, για να συζητήσουμε τι συνέβαινε με τα αποτελέσματα και τους μεμονωμένους παίκτες, από πού προερχόταν η έλλειψη σεβασμού. Παρόντες ήταν ο Ζόραν Σάβιτς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το προπονητικό επιτελείο.

Τους είπα ότι είχαν την πλήρη υποστήριξη του συλλόγου. Ο Ζέλικο δήλωσε ότι δεν άκουγαν τις αποφάσεις του, ότι η κατάσταση δεν ήταν φυσιολογική και ότι δεν ήξεραν πώς να λύσουν το πρόβλημα. Είχε ήδη αναφέρει την παραίτησή του εκείνη την εποχή, αλλά το θέμα αυτό εγκαταλείφθηκε αμέσως και το συμπέρασμα και η σύσταση ήταν ότι θα έπρεπε να πραγματοποιήσω μια συνάντηση με όλους τους παίκτες, ότι πρέπει να σέβονται τα συμβόλαιά τους, ότι ο σύλλογος πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις του απέναντί τους και ότι πρέπει να σέβονται το προπονητικό επιτελείο και τη φανέλα.

Με τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν ξεκίνησε το ημίχρονο, ήταν σαν να έβλεπα ένα πλοίο να συντρίβεται σε έναν βράχο και να σπάει. Ακατανόητα, η μία ομάδα ήταν 0-25. Κοίταξα τον Ζέλικο, σχεδόν έκλαψα όταν είδα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Στις 10 το πρωί της επόμενης μέρας έλαβα ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα από τον Ομπράντοβιτς που μου ζητούσε να τον δω. Ήταν σαν να είχα ένα προαίσθημα ότι η κατάσταση που δυστυχώς συνέβη, επρόκειτο να συμβεί.

Μου είπε, έχω πάρει την απόφασή μου, παραιτούμαι, έχω ενημερώσει το προπονητικό επιτελείο και τώρα ενημερώνω εσένα. Το έκανα επίτηδες τώρα, έχεις χρόνο λόγω της διακοπής να βρεις νέο προπονητή. Οι παίκτες δεν με σέβονται, δεν αισθάνομαι καλά σωματικά, όλα με πονάνε συναισθηματικά, δεν μπορώ να δεχτώ τα κακά αποτελέσματα…

Ήμουν χαμένος. Του είπα να περιμένει, να το σκεφτεί. Είπε ότι η απόφαση ήταν τελική και ότι δεν θα την άλλαζε. Επέστρεψα επειγόντως στο Βελιγράδι, στο αεροδρόμιο έμαθα ότι είχε ήδη ανακοινωθεί η παραίτησή του. Πήγα στον σύλλογο, συγκάλεσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πέμπτη με ένα μόνο θέμα».

Για το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ομπράντοβιτς: «Υπήρχε ένα δίλημμα, τι ήταν τελικό, τι ήταν αμετάκλητη παραίτηση. Δεν άλλαξα τίποτα. Υπήρχε επίσης ένα δίλημμα ως προς το γιατί δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο, αυτή ήταν η επιθυμία του.

Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο, αυτό ήταν το κείμενό του. Του είπα ότι έχουμε Εκτελεστικό Συμβούλιο και έτσι τελείωσε η συζήτηση.

Όταν παίκτες και προπονητές αποχωρούν, το τμήμα δημοσίων σχέσεων τους ευχαριστεί αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας. Αυτό είναι σεβασμός προς αυτόν για τα λόγια της επιστολής.

Δεν αναφερόταν πουθενά ότι δεχτήκαμε την παραίτηση. Πριν από αυτό, προγραμματίσαμε μια συνεδρίαση του με θέμα την παραίτηση. Το 80% των μελών ήταν παρόντα, αυτός ήταν στην Αθήνα. Όλα τα μέλη ήταν σε αναβρασμό, ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε ό,τι χρειαζόταν για να μείνει.

Αν οι παίκτες δεν τον σέβονται, θα αλλάξουμε τους παίκτες, θα βρούμε τα χρήματα, η θέση στον πίνακα δεν έχει σημασία. Ο Ομπράντοβιτς δεν ήταν απλώς ο προπονητής της Παρτιζάν, σήμαινε πολύ περισσότερα για την Παρτιζάν».