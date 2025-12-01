NBA: Χωρίς… φρένα οι Θάντερ! Ασταμάτητος ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία και στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ, δείχνοντας πως είναι απολύτως ικανοί να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι.

Θάντερ
Τα ξημερώματα πέτυχαν την 20ή νίκη τους σε 21 αγώνες, επικρατώντας εκτός έδρας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 123-115, παρά το εκπληκτικό triple-double του Ισραηλινού Ντένι Αβντίγια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική ήττα των Θάντερ φέτος σημειώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, επίσης από το Πόρτλαντ.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ομάδα της Οκλαχόμα έχει βρεθεί σε σταθερή ανοδική τροχιά, με τον MVP Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ηγείται και να σημειώνει 26 πόντους, φθάνοντας τους 93 συνεχόμενους αγώνες με 20 ή περισσότερους πόντους. Το σερί αυτό αποτελεί το δεύτερο καλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ, πίσω μόνο από το θρυλικό ρεκόρ του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε καταγράψει 126 αντίστοιχους αγώνες.

Οι Θάντερ, που έχουν ξεφύγει από τους διώκτες τους στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας, μπορούν πλέον να υπολογίζουν και στον Τζάλεν Γουίλιαμς (16 πόντοι), ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση. Ωστόσο, στερούνται τις υπηρεσίες του βασικού τους σέντερ, Ισαΐα Χάρτενσταϊν, για περίπου δύο εβδομάδες.

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς γνώρισαν την ήττα στη Μινεάπολη από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 125-112. Ο Ντέβιν Βασέλ σημείωσε 22 πόντους για τους Σπερς, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 32 πόντους.

Παράλληλα, οι Νιου Γιορκ Νικς του Τζος Χαρτ (20 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ) κυριάρχησαν εντός έδρας επί των Τορόντο Ράπτορς με 116-94, προσπερνώντας τους στη βαθμολογία και κατακτώντας τη 2η θέση στην Ανατολή με ρεκόρ 13-6.

Τέλος, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς γνώρισαν ήττα-θρίλερ με 117-115 από τους Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστή τον Πέιτον Πρίτσαρντ με 42 πόντους. Για τους Καβαλίερς, ο Έβαν Μόμπλεϊ αποτέλεσε τη θετική νότα με 27 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Τζαζ-Ρόκετς 101-129

Καβαλίερς-Σέλτικς 115-117

Νικς-Ράπτορς 116-94

Σίξερς-Χοκς 134-142

Μπλέιζερς-Θάντερ 115-123

Τίμπεργουλβς-Σπερς 125-112

Κινγκς-Γκρίζλις 107-115

Λέικερς-Πέλικανς 133-121

