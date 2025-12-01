Αθλητικές μεταδόσεις: Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12).
«Μαζεμένο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 20:30 ο Μίλων υποδέχεται τον Άρη για την Volley League γυναικών, ενώ νωρίτερα στις 18:30 η ΑΕ Ψυχικού θα παίξει με το Λαύρο για την Elite League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Δράμα
Greek Handball Premier
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο
Elite League
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μίλων – Άρης
Α1 Γυναικών Volley League
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
13η Αγωνιστική
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπολόνια – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Αρούκα – Μπράγκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Φοίνιξ Σανς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια