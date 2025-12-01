Αθλητικές μεταδόσεις: Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12).

Elite League
Το πρόγραμμα της ημέρας
ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μαζεμένο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 20:30 ο Μίλων υποδέχεται τον Άρη για την Volley League γυναικών, ενώ νωρίτερα στις 18:30 η ΑΕ Ψυχικού θα παίξει με το Λαύρο για την Elite League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

16:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Δράμα

Greek Handball Premier

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο

Elite League

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μίλων – Άρης

Α1 Γυναικών Volley League

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

13η Αγωνιστική

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπολόνια – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Αρούκα – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μιλγουόκι Μπακς

Μπάσκετ

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Λος Άντζελες Λέικερς - Φοίνιξ Σανς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

