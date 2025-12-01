Αθλητικές μεταδόσεις: Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη

«Μαζεμένο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 20:30 ο Μίλων υποδέχεται τον Άρη για την Volley League γυναικών , ενώ νωρίτερα στις 18:30 η ΑΕ Ψυχικού θα παίξει με το Λαύρο για την Elite League . Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ .

