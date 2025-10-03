UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα

Οι τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες, βάζει σε μπελάδες τη χώρα μας.

«Εφιαλτική» ήταν εβδομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τις ήττες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες στέρησαν πολλούς βαθμούς από την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Με μηδέν βαθμούς λοιπόν η χώρα απομακρύνθηκε από την 10η θέση και μάλιστα νιώθει να την πλησιάζει η Νορβηγία στην 11η θέση, καθώς μείωσε στους 725 βαθμούς την απόσταση, ενώ ακολουθεί και η Πολωνία με απειλητικές διαθέσεις.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 44.800 (3/5)

10. Τσεχία 41.500 (4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.587 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)

15. Αυστρία 32.250 (3/5)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

