Super League 2: Συνεχίζει με το απόλυτο η Νίκη Βόλου, νίκη για το Αιγάλεω

Η ομάδα της Μαγνησίας συνεχίζει με νίκες την πορεία της στην κορυφή του Α’ ομίλου – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

«Άνοιξε» η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Super League 2. Στον Α’ όμιλο η Νίκη Βόλου με σκόρερ τον Λουκίνα στο 25’, επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Φτάνοντας τις τέσσερις νίκες και συνεχίζοντας με το απόλυτο.

Καρίμ (67’) και Καμπετσής (82’) πέτυχαν τα δύο γκολ της Αναγέννησης Καρδίτσας. Δίνοντας τη νίκη με 2-0 στους Θεσσαλούς επί του Καμπανιακού.

Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ πήρε νίκη στην έδρα του ΠΑΟΚ Β’. Η ομάδα της Αρκαδίας σκόραρε με τον Φερνάντες στο 85’

Α’ Όμιλος – 4η αγωνιστική

Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1

Κυριακή 5/10

14:00 Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Καβάλα – Μακεδονικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)

1. Νίκη Βόλου 4 12

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 4 9

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4 8

4. ΠΟΤ Ηρακλής 3 7

5. Μακεδονικός 3 4

6. ΠΑΟΚ Β’ 4 3

7. Καβάλα 3 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3 3

9. Καμπανιακός 4 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4 0

Στην Β’ όμιλο, το Αιγάλεω νίκησε 2-1 στην έδρα της Ηλιούπολης. Τσιλιγγίρης (37’) και Βρακάς (69’) έδωσαν την πρώτη νίκη στο «Σίτι». Οι γηπεδούχοι που έπαιζαν με δέκα παίκτες απ’ το 53’ μετά την αποβολή του Μπουγαΐδη, μείωσαν στο 79’ τον Μίγια.

Β’ Όμιλος – 4η αγωνιστική

Ηλιούπολη–Αιγάλεω ΑΟ 0-2

Κυριακή 5/10

13:00 Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

14:00 ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος

14:00 Χανιά – Athens Kallithea FC

14:00 Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)

1. Καλαμάτα ΠΣ 3 9

2. Πανιώνιος 3 7

3. Ολυμπιακός Β’ 3 7

4. Athens Kallithea FC 3 6

5. ΓΣ Μαρκό 3 6

6. Αιγάλεω 4 4

7. Παναργειακός 3 2

8. Χανιά 3 1

8. Ελλάς Σύρου 3 1

10. Ηλιούπολη 4 1

