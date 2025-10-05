Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ

Οι «πολίτες» με γκολ του Χάαλαντ επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ, ενώ η Νιούκαστλ νίκησε τη Φόρεστ 2-0 – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ανοδική της πορεία πιστοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι στην 7η αγωνιστική της Premier League. Οι «πολίτες» επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ εκτός έδρας, με «δράστη» τον Χάαλαντ. Το γκολ μπήκε στο 9ο λεπτό και η Σίτι πλησίασε στην κορυφή.

Αντίθετα με την ομάδα του Μάντσεστερ, η Νότιγχαμ δε λέει να… σηκώσει κεφάλι. Η ομάδα του Ποστέκογλου ηττήθηκε 2-0 στην έδρα της Νιούκαστλ. Μπρούνο Γκιμαράες και Βολτεμάντε (πεν.) ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Το ματς της Μπράιτον με τη Γουλβς έληξε ισόπαλο 1-1, με τον Στέφανο Τζίμα να κάνει την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Είχε περάσει ως αλλαγή στο 70’ και έκανε την τελική πάσα στο γκολ του Φαν Έκε.

PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0
(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
(14΄ Καϊσέδο, 90+6΄ Εστεβάο - 63΄ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1
(25΄, 63΄ Μάλεν - 78΄ Ουγκοτσούκβου)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1
(76΄πεν. Εντιαγέ, 90+3΄ Γκρίλις - 37΄ Μουνιός)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
(58΄ Γκιμαράες, 84΄πεν. Βολτεμάντε)

Γουλβς-Μπράιτον 1-1
(21΄αυτ. Φερμπρούγκεν - 86΄ Φαν Εκε)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
(9' Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Μπόρνμουθ 14

Μάντσεστερ Σίτι 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης γυναίκας - Η ζωής της βρίσκεται σε κίνδυνο

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Τάισον ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους! - Δείτε τα γκολ

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: «Κάθε άνθρωπος με κοινό νου καταλαβαίνει…» | Το σχόλιο Ηλιόπουλου για τη διαιτησία

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο Μετρό – Τι ισχύει μέχρι την διακοπή της λειτουργίας του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στο δικαστήριο – Ο λόγος

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

21:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ατρόμητος στην άδεια Λεωφόρο

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση Λεκορνού - Ο Λεμέρ υπουργός Άμυνας

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι στην Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι», περιγράφει το θύμα

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στη Λεωφόρο για τον Τζορτζ Μπάλντοκ - Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Πίρι Ρέις: Σε διεθνή ύδατα στο κεντρικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Ψαρά και Σκύρο

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητική στιγμή στην Τούμπα: Παίκτες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια στη θύρα «4»

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα

20:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Ο Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Ατσάλινος «Δικέφαλος», γύρισε από το 2-0 με δέκα παίκτες!

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3 (τελικό): Η«Ένωση» το γύρισε από το 2-0 με 10 παίκτες! - Δείτε τα γκολ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Τάισον ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους! - Δείτε τα γκολ

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι στην Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι», περιγράφει το θύμα

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται παλιός καλός χειμώνας: Η ψυχρή φάση της Λα Νίνια και η πολική δίνη στον Αρκτικό Κύκλο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

21:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ατρόμητος στην άδεια Λεωφόρο

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι και πήγε να τη βιάσει», αποκαλύπτει ο σύζυγος της 55χρονης

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση Λεκορνού - Ο Λεμέρ υπουργός Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ