Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα - Δεν σας φοβάμαι... »

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα από διαιτησία και VAR στον αγώνα με την ομάδα των βορείων προαστείων.

Επίσης, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» έκανε μια… αιχμηρή δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος», στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«“Ευτυχώς” που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός “φαινόμενο βίας”. Αυτό είναι αξιοσημείωτο! Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. “Όποιος” σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι... Θα αυτορυθμιστείτε... Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...»

