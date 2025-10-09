ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για ένα εισιτήριο, έρχεται sold out | Ο Ηλιόπουλος κλήθηκε σε απολογία

Η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την Πέμπτη (09/10) ότι τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική κι ήδη η ζήτηση είναι μεγάλη.

Ο κόσμος της «Ένωσης» αναμένεται να γεμίσει την «OPAP Arena», για να σπρώξει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη νίκη, η οποία θα τη διατηρήσει μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Το sold out μοιάζει να είναι θέμα χρόνου…

Μετά το τριήμερο ρεπό που έδωσε στους παίκτες του, ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του επέστρεψαν στις προπονήσεις κι από την Παρασκευή (10/10) θα φορτσάρουν για το ντέρμπι «Δικεφάλων».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος απέναντι στο ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 21:00, στην OPAP Arena.



Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.



Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.



Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.



Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.



Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ:

19, 20, 21, 22, 23, 25: 25 ευρώ

16, 18, 24, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48: 30 ευρώ

17, 47: 35 ευρώ

27, 37: 40 ευρώ

1, 2, 14, 15, 28, 36: 50 ευρώ

3, 6, 11, 12: 60 ευρώ

30, 34: 70 ευρώ

29, 35: 80 ευρώ

VIP ( 5, 8 ,9 ,10): 90 ευρώ

EXECUTIVE (31-33): 200 ευρώ



ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ»

Σε απολογία ο Ηλιόπουλος από τη ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το συμβάν που έλαβε χώρα στο Κηφισιά – ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, έσπασε έναν υαλοπίνακα που βρισκόταν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, με αποτέλεσμα να ματώσει το χέρι του. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024.»

