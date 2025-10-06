Το περασμένο καλοκαίρι ο Αλβανός τερματοφύλακας αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, παίρνοντας ένα πολύ καλό συμβόλαιο από την ΑΕΚ.

Η πρώτη χρονιά του Στρακόσα με την «Ένωση» ήταν δύσκολη, «στράβωσε» από το ξεκίνημα με εκείνο το γκολ που δέχθηκε από τον τερματοφύλακα της Νόα, Όγκνιεν Τσαντσάρεβιτς και δεν… ίσιωσε ποτέ.

Με ελάχιστες εκλάμψεις ο 30χρονος γκολκίπερ δεν μπόρεσε να δείξει τον καλό εαυτό του, με αποτέλεσμα να υπάρξουν φήμες ακόμα και για προσπάθεια από πλευράς ΑΕΚ να τον παραχωρήσει.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε τελείως διαφορετικά για τον Στρακόσα, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πορεία της «Ένωσης» στα καλοκαιρινά προκριματικά. Αποκορύφωμα, φυσικά, αποτέλεσε η εμφάνιση του στον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ, όπου κράτησε όρθιους τους «κιτρινόμαυρους» στις Βρυξέλλες.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας είναι ξεκάθαρα το «Νο1» στην «κιτρινόμαυρη» εστία, κάτι που του έχει προσθέσει κι αυτοπεποίθηση. Την Κυριακή (05/10) ήταν καταλυτικός, κρατώντας όρθια την ΑΕΚ μέχρι τις καθυστερήσεις, όπου ολοκληρώθηκε κι η μεγάλη ανατροπή.

Κορυφαία επέμβαση του ήταν το τετ-α-τετ με τον Αντρέα Τεττέη στο 69ο λεπτό, ενώ μόλις στο 6’ είχε αποκρούσει το πέναλτι του νεαρού επιθετικού της Κηφισιάς. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη επέμβαση έσπασε και την «κατάρα» που υπήρχε τα τελευταία χρόνια για τους «κιτρινόμαυρους» τερματοφύλακες.

Ο Στρακόσα έγινε ο πρώτος γκολκίπερ της ΑΕΚ που αποκρούει πέναλτι, μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Τότε, ο Αθανασιάδης είχε πιάσει πέναλτι στην εκτός έδρας νίκη (4-2) επί της ΑΕΛ στο Αλκαζάρ.

Εν κατακλείδι, μολονότι βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Στρακόσα μοιάζει να έχει ήδη ξεχρεώσει τις περσινές «γκέλες», παίζει με αυτοπεποίθηση και προσφέρει μεγάλη σιγουριά κάτω από τα γκολπόστ, προσφέροντας αυτό που έψαχνε η «Ένωση» στο τέρμα της.

