Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Ατσάλινος «Δικέφαλος», γύρισε από το 2-0 με δέκα παίκτες!

Οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν όρθιοι σε ένα τρελό παιχνίδι και πήραν μια μάγκικη νίκη που τη διατηρεί στην κορυφή, μπαίνοντας στη δεύτερη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Η εξέλιξη του Κηφισιά – ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να προχωρήσει σε… σαρωτικές αλλαγές, προχωρώντας σε εφτά αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, σε σχέση με τον αγώνα με την Τσέλιε. Ο Καλοσκάμης ήταν πίσω από τον Πιερό κι ο Ζοάο Μάριο με τον Κοϊτά στα άκρα. Μια επιθετική προσέγγιση, βέβαια, που δεν φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο ματς, όπως φυσικά κι ο… ντεφορμέ Βεργέτης, ο οποίος μαζί με τον VARίστα Σιδηρόπουλο αποφάσισαν να δώσουν πέναλτι σε μονομαχία του Στρακόσα με τον Τεττέη, μόλις στο 3ο λεπτό.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν βρήκε την μπάλα, αλλά δεν ακούμπησε και με το χέρι τον επιθετικό της Κηφισιάς. Ο Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά Στρακόσα απέκρουσε στη δεξιά γωνία του.

Παρ’ όλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» έδειχναν να έχουν πολλά προβλήματα, κάτι που φάνηκε στο 14ο λεπτό, όταν η επιστροφή, έπειτα από κερδισμένο κόρνερ ήταν πιο… αργή κι από το ριπλέι! Ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση κι ο Τεττέη μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα ο Πόμπο, έπειτα από νέα τρομερή ενέργεια του Τεττέη, έχασε μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Ένα δεύτερο γκολ που άξιζε και βρήκε τελικά η Κηφισιά, «χτυπώντας» ξανά στην αντεπίθεση.

Ο Παντελίδης, από δημιουργός εξελίχθηκε σε σκόρερ, καθώς ήταν στο σημείο που έπρεπε όταν ο Πένραϊς έδιωξε το πλασέ του Τεττέη, ο οποίος είχε αποφύγει τον Στρακόσα. Κάπως έτσι, η Κηφισιά έκανε το 2-0 στο 29ο λεπτό.

Σαν να μην έφτανε το τραγικό πρώτο μισάωρο, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να είναι χειρότερη κι από το ματς με την Τσέλιε, ο Σέρβος τεχνικός είδε και τον Μουκουντί να αποχωρεί με πρόβλημα. Ο Ρέλβας πήρε τη θέση του στο 38ο λεπτό.

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε ασύνδετη, χωρίς αγωνιστικό πλάνο και με κακή εικόνα στην άμυνα, παρ’ όλα αυτά μέσα σε ένα λεπτό παραλίγο να ισοφαρίσει! Στην πρώτη φορά που κυκλοφόρησε σωστά και με υπομονή την μπάλα, μείωσε σε 2-1 με τον Καλοσκάμη, ο οποίος αξιοποίησε την πάσα του Μάνταλου.

Στην αμέσως επόμενη φάση ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχασε τεράστια ευκαιρία, καθώς δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από γύρισμα του Ρότα.

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Νίκολιτς έβαλε τον Γιόβιτς στη θέση του Πινέδα, για να παίξει με δύο επιθετικούς. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά για να βρει γκολ ισοφάρισης, ωστόσο Βεργέτης και Σιδηρόπουλος αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε πέναλτι στο χέρι του Έμπο.

Η επιλογή των δύο επιθετικών, βέβαια, έκανε πιο ευάλωτη την «Ένωση» στις αντεπιθέσεις, κάτι που πλήρωσε, δύο λεπτά μετά το πέναλτι που δεν δόθηκε. Ο Μάνταλος έκανε το λάθος, ο Τεττέη βγήκε στην αντεπίθεση και κέρδισε την αποβολή του Ρέλβας με απευθείας κόκκινη στο 48’.

H AEK, μολονότι έπαιζε με δέκα παίκτες, κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης με τον Γιόβιτς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Κουτέσα και με κεφαλιά έκανε το 2-2 στο 60’. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Σέρβου επιθετικού στη Super League.

Σταδιακά οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να μένουν από δυνάμεις κι η πολύ καλή Κηφισιά πίεσε, αναζητώντας ένα τρίτο γκολ. Το βρήκε με τον Σόουζα, αλλά δεν μέτρησε δεν μέτρησε, καθώς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από το χέρι του, ενώ στο 70’ ο Στρακόσα έκανε μεγάλη απόκρουση σε τετ-α-τετ με τον Τεττέη.