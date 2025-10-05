Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Ομάδα να την… πιείς στο ποτήρι!

«Παράσταση» στη Βοιωτία έδωσε ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κι έχοντας υπέρ της τις συγκυρίες του ματς, «σκόρπισε» τον Παναιτωλικό με 6-0. Έχοντας «κλειδώσει» το αποτέλεσμα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.

Τρία πέναλτι, δύο αποβολές για Άλεξιτς και Κοντούρη, η αποτελεσματικότητα του εξαιρετικού συνόλου της Λιβαδειάς, έκαναν τη διαφορά με το σκορ απ’ το ημίχρονο να είναι 4-0 και τον Παναιτωλικό να παίζει με 10, ενώ ολοκλήρωσε με 8 (αποχώρησε τραυματίας ο Σιέλης). Οι φιλοξενούμενοι μετά το πρώτο τέρμα που δέχτηκαν είχαν φάσεις, απείλησαν, αλλά το δεύτερο γκολ ουσιαστικά τους «τελείωσε».

Ο Λεβαδειακός με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στους 10 βαθμούς, με τον Παναιτωλικό να μένει στους 4 που έχει πάρει στη Θεσσαλονίκη (νίκη με Άρη, ισοπαλία με ΠΑΟΚ).

Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βρουν τρόπους ανάπτυξης, κόντρα στην πολυπρόσωπη άμυνα της ομάδας του Αγρινίου.

Στο 12’ ο διαιτητής Κόκκινος κλήθηκε από το VAR να κάνει έλεγχο φάσης για χέρι εντός περιοχής από τον Ενκολόλο. Υπέδειξε το σημείο του πέναλτι και στο 14’ ο Πεντρόσο έκανε το 1-0!

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν αμέσως το ματς και πήραν πρωτοβουλίες. Στο 20’ έφτασαν κοντά στο γκολ, με το σουτ του Μίχαλακ από πλεονεκτική θέση να φεύγει άουτ.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο επιθετικός του Παναιτωλικού βγήκε μόνος απέναντι στον Λοντίγκιν από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να διώχνει σε κόρνερ.

Παρά τις προσπάθειες του Παναιτωλικού, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που σκόραρε στο 31’. Ο Λαγιούς έγινε κάτοχος εντός περιοχής, γύρισε ωραία και σούταρε από πλάγια θέση, ο Τσάβες έδιωξε και ο επερχόμενος Συμελίδης εύκολα «έγραψε» το 2-0!

Λίγο μετά (35’) οι ισορροπίες άλλαξαν και αριθμητικά. Ο Άλεξιτς έκανε «βουτιά» στην περιοχή και ο διαιτητής Κόκκινος του έβγαλε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ήταν η δεύτερη και ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες.

Στο 39’ ο Λεβαδειακός ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Με εξαιρετική αντεπίθεση, οι γηπεδούχοι… έκρυψαν την μπάλα. Ο Παλάγιος, ο Λαγιούς, ο Τσάπρας από δεξιά έκανε το γύρισμα και ο Πεντρόσο με άνεση έκανε το 3-0!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μανρίκε μάρκαρε άτσαλα τον Παλάσιος εντός περιοχής. Ο VAR ειδοποίησε ξανά τον Κόκκινο να κάνει έλεγχο της φάσης. Έτσι ήρθε δεύτερο πέναλτι για τον Λεβαδειακό και ο Αργεντινός στο 45+4’ έκανε το 4-0!

Ο Λεβαδειακός άρχισε το δεύτερο μέρος με τον Λαγιούς στο 48’ να κάνει ωραία προσπάθεια και να σουτάρει στο κάθετο δοκάρι του Τσάβες. Ο Συμελίδης στο 53’ σούταρε με τη μία εντός περιοχής, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Οι γηπεδούχοι δεν… κατέβασαν ταχύτητα. Στο 61’ βρήκαν και πέμπτο γκολ. Με συνεργασία Τσάπρα, Τσιμπόλα, Παλάσιος, η μπάλα έφτασε εντός περιοχής στον Λαγιούς που κινήθηκε ωραία και με σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι έκανε το 5-0!

Στο 71’ ο Πεντρόσο πέτυχε και έκτο γκολ, όμως ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ πάνω στον Τσάβες κι έτσι το τέρμα δε μέτρησε. Δέκα λεπτά μετά ο Γιούριτς είδε τον Λαμαράνα να τον προλαβαίνει.

Οι φιλοξενούμενοι στο 83’ συνέχισαν με 9 παίκτες, λόγω τραυματισμού του Σιέλη ενώ δεν υπήρχε δικαίωμα για άλλη αλλαγή.

Στο 90+3’ ο Κοντούρης ανέτρεψε τον Γιούριτς και ο διαιτητής έδειξε για τρίτη φορά το σημείο του πέναλτι. Μάλιστα μετά από εξέταση της φάσης έδειξε και την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 8 παίκτες. Ο Γιούριτς στο 90+7’ εκτέλεσε για το 6-0!

Με αυτό τον εντυπωσιακό τρόπο, ο Λεβαδειακός πήρε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Κόκκινος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 35' Άλεξιτς, 90+6' Κοντούρης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλεξιτς, Μάνρικ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (83΄ Μάγκνουσον), Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (78΄ Φίλων), Λαγιούς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Παλάσιος (78΄ Γιούριτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας (59΄ Γαλιάτσος), Γκαρσία (41΄ Στάγιτς), Σιέλης, Μανρίκ (73΄ Νικολάου), Κόγιτς (46΄ Κοντούρης), Εστέμπαν (73΄ Αγκίρε), Ενκολόλο, Μάτσαν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.