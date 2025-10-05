Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Ομάδα να την… πιείς στο ποτήρι!

Ματσάρα στη Λιβαδειά με τους εκπληκτικούς γηπεδούχους να αποδίδουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο – Έξι γκολ, τρία πέναλτι, δύο αποβολές στην αναμέτρηση.

Newsbomb

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Ομάδα να την… πιείς στο ποτήρι!
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Παράσταση» στη Βοιωτία έδωσε ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κι έχοντας υπέρ της τις συγκυρίες του ματς, «σκόρπισε» τον Παναιτωλικό με 6-0. Έχοντας «κλειδώσει» το αποτέλεσμα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.

Τρία πέναλτι, δύο αποβολές για Άλεξιτς και Κοντούρη, η αποτελεσματικότητα του εξαιρετικού συνόλου της Λιβαδειάς, έκαναν τη διαφορά με το σκορ απ’ το ημίχρονο να είναι 4-0 και τον Παναιτωλικό να παίζει με 10, ενώ ολοκλήρωσε με 8 (αποχώρησε τραυματίας ο Σιέλης). Οι φιλοξενούμενοι μετά το πρώτο τέρμα που δέχτηκαν είχαν φάσεις, απείλησαν, αλλά το δεύτερο γκολ ουσιαστικά τους «τελείωσε».

Ο Λεβαδειακός με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στους 10 βαθμούς, με τον Παναιτωλικό να μένει στους 4 που έχει πάρει στη Θεσσαλονίκη (νίκη με Άρη, ισοπαλία με ΠΑΟΚ).

Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βρουν τρόπους ανάπτυξης, κόντρα στην πολυπρόσωπη άμυνα της ομάδας του Αγρινίου.

Στο 12’ ο διαιτητής Κόκκινος κλήθηκε από το VAR να κάνει έλεγχο φάσης για χέρι εντός περιοχής από τον Ενκολόλο. Υπέδειξε το σημείο του πέναλτι και στο 14’ ο Πεντρόσο έκανε το 1-0!

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν αμέσως το ματς και πήραν πρωτοβουλίες. Στο 20’ έφτασαν κοντά στο γκολ, με το σουτ του Μίχαλακ από πλεονεκτική θέση να φεύγει άουτ.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο επιθετικός του Παναιτωλικού βγήκε μόνος απέναντι στον Λοντίγκιν από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να διώχνει σε κόρνερ.

Παρά τις προσπάθειες του Παναιτωλικού, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που σκόραρε στο 31’. Ο Λαγιούς έγινε κάτοχος εντός περιοχής, γύρισε ωραία και σούταρε από πλάγια θέση, ο Τσάβες έδιωξε και ο επερχόμενος Συμελίδης εύκολα «έγραψε» το 2-0!

Λίγο μετά (35’) οι ισορροπίες άλλαξαν και αριθμητικά. Ο Άλεξιτς έκανε «βουτιά» στην περιοχή και ο διαιτητής Κόκκινος του έβγαλε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ήταν η δεύτερη και ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες.

Στο 39’ ο Λεβαδειακός ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Με εξαιρετική αντεπίθεση, οι γηπεδούχοι… έκρυψαν την μπάλα. Ο Παλάγιος, ο Λαγιούς, ο Τσάπρας από δεξιά έκανε το γύρισμα και ο Πεντρόσο με άνεση έκανε το 3-0!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μανρίκε μάρκαρε άτσαλα τον Παλάσιος εντός περιοχής. Ο VAR ειδοποίησε ξανά τον Κόκκινο να κάνει έλεγχο της φάσης. Έτσι ήρθε δεύτερο πέναλτι για τον Λεβαδειακό και ο Αργεντινός στο 45+4’ έκανε το 4-0!

Ο Λεβαδειακός άρχισε το δεύτερο μέρος με τον Λαγιούς στο 48’ να κάνει ωραία προσπάθεια και να σουτάρει στο κάθετο δοκάρι του Τσάβες. Ο Συμελίδης στο 53’ σούταρε με τη μία εντός περιοχής, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Οι γηπεδούχοι δεν… κατέβασαν ταχύτητα. Στο 61’ βρήκαν και πέμπτο γκολ. Με συνεργασία Τσάπρα, Τσιμπόλα, Παλάσιος, η μπάλα έφτασε εντός περιοχής στον Λαγιούς που κινήθηκε ωραία και με σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι έκανε το 5-0!

Στο 71’ ο Πεντρόσο πέτυχε και έκτο γκολ, όμως ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ πάνω στον Τσάβες κι έτσι το τέρμα δε μέτρησε. Δέκα λεπτά μετά ο Γιούριτς είδε τον Λαμαράνα να τον προλαβαίνει.

Οι φιλοξενούμενοι στο 83’ συνέχισαν με 9 παίκτες, λόγω τραυματισμού του Σιέλη ενώ δεν υπήρχε δικαίωμα για άλλη αλλαγή.

Στο 90+3’ ο Κοντούρης ανέτρεψε τον Γιούριτς και ο διαιτητής έδειξε για τρίτη φορά το σημείο του πέναλτι. Μάλιστα μετά από εξέταση της φάσης έδειξε και την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 8 παίκτες. Ο Γιούριτς στο 90+7’ εκτέλεσε για το 6-0!

Με αυτό τον εντυπωσιακό τρόπο, ο Λεβαδειακός πήρε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Κόκκινος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 35' Άλεξιτς, 90+6' Κοντούρης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλεξιτς, Μάνρικ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (83΄ Μάγκνουσον), Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (78΄ Φίλων), Λαγιούς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Παλάσιος (78΄ Γιούριτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας (59΄ Γαλιάτσος), Γκαρσία (41΄ Στάγιτς), Σιέλης, Μανρίκ (73΄ Νικολάου), Κόγιτς (46΄ Κοντούρης), Εστέμπαν (73΄ Αγκίρε), Ενκολόλο, Μάτσαν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Ο Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Ατσάλινος «Δικέφαλος», γύρισε από το 2-0 με δέκα παίκτες!

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Απίθανη «Ένωση», το γύρισε από το 2-0 με 10 παίκτες! - Δείτε τα γκολ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Ομάδα να την… πιείς στο ποτήρι!

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 48χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Απαγχονίστηκε με καλώδιο

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Με Μαντί Καμαρά στα χαφ οι Θεσσαλονικείς

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία πείνας Πάνου Ρούτσι: Οι αλληλέγγυοι ήταν εκείνοι που προσκάλεσαν τον Βασίλη Μπισμπίκη

19:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple ετοιμάζει τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά της – Πότε θα παρουσιαστούν

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για ΚΑΠ: Η Δανία παίρνει €5 δισ και είναι πρωταθλήτρια -και η Ελλάδα 13,5 και στα όρια της καταστροφής

19:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική άνοδος για το Bitcoin, ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ποντένσε και Μαρτίνς στα «φτερά», οι επιλογές Μεντιλίμπαρ

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η μπύρα του με φοιτητές του πανεπιστημίου της Σορβόνης και το «À bientôt, les enfants !»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε μονοπάτι

19:12WHAT THE FACT

Τι σημαίνει το σύμβολο ⌘ σε κουμπί της Apple; - Συνδέεται με την αρχαία Φινλανδία και Αίγυπτο

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται παλιός καλός χειμώνας: Η ψυχρή φάση της Λα Νίνια και η πολική δίνη στον Αρκτικό Κύκλο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη: Την παρενόχλησε επιδειξίας μπροστά σε σχολείο – «Κατέβασε το φερμουάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι και πήγε να τη βιάσει», αποκαλύπτει ο σύζυγος της 55χρονης

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται παλιός καλός χειμώνας: Η ψυχρή φάση της Λα Νίνια και η πολική δίνη στον Αρκτικό Κύκλο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου - Ξεκαθαρίζει το τοπίο η κυβέρνηση

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία πείνας Πάνου Ρούτσι: Οι αλληλέγγυοι ήταν εκείνοι που προσκάλεσαν τον Βασίλη Μπισμπίκη

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Απίθανη «Ένωση», το γύρισε από το 2-0 με 10 παίκτες! - Δείτε τα γκολ

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η μπύρα του με φοιτητές του πανεπιστημίου της Σορβόνης και το «À bientôt, les enfants !»

10:29WHAT THE FACT

Η Mega- αράχνη που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο για 25 χρόνια - Δεν ήταν καθόλου αράχνη

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ