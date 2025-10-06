AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η μάχη με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ δεν πρόσεξε τον Αντρέα Τεττέη στον αγώνα της Κυριακής (05/10), ωστόσο με την εμφάνιση του, «εξαφάνισε» κάθε αμφιβολία ότι θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση του.

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η μάχη με τον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ πήρε μια παλικαρίσια νίκη κόντρα στην Κηφισιά και πηγαίνει στη διακοπή ούσα μόνη πρώτη στη Super League.

Στο πρώτο μισάωρο του αγώνα στο Περιστέρι, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» δεινοπάθησαν με τον Ανδρέα Τεττέη να εκθέτει σε αρκετές περιπτώσεις τους αμυντικούς της «Ένωσης».

Ο 24χρονος επιθετικός είχε βρεθεί στη λίστα της ΑΕΚ το καλοκαίρι, ωστόσο, τότε, οι άνθρωποι της, προεξέχοντος του Χαβιέ Ριμπάλτα είχαν αποφασίσει ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Ο Τεττέη με τις εμφανίσεις του την τρέχουσα σεζόν τους έχει διαψεύσει και τους «ανάγκασε» να αλλάξουν άποψη για την απόκτηση του. Φυσικά, στην ΑΕΚ δεν περίμεναν το ματς της Κυριακής (05/10), καθώς ήδη από το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχαν αρχίσει να το βλέπουν διαφορετικά.

Στο παιχνίδι του Περιστερίου «εξαφανίστηκε» κάθε αμφιβολία ότι η «Ένωση» θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση του. Τα δεδομένα, βέβαια, είναι πλέον διαφορετικά για ένα παιδί που η περίπτωση του θυμίζει εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ΑΕΚ θα κάνει σύντομα την κίνηση της για τον Τεττέη, τον οποίο παρακολουθεί «ζεστά» κι ο Ολυμπιακός, κάτι που από μόνο του αρκεί για να δυσκολέψει την περίπτωσή του. Μοιάζει αναπόφευκτο να υπάρξει «μάχη» για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή, ενώ πλέον παίζει και το ενδεχόμενο η Κηφισιά να τον πουλήσει στο εξωτερικό.

Μέχρι το ματς της Κυριακής (5/10), ο ιδιοκτήτης του συλλόγου των βορείων προαστείων, Χρήστος Πρίτσας, με ένα ποσό που θα έφτανε το 1.500.000 ευρώ δεν θα έλεγε «όχι» στην πώληση του παίκτη σε ελληνική ομάδα. Πλέον, αυτό το ποσό έχει αποκτήσει τον αριθμό «2» μπροστά του.

Εν κατακλείδι, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις επαφές μέσα στις επόμενες ημέρες με την Κηφισιά για να κάνει δικό της τον Τεττέη, είτε άμεσα (βλ. Ιανουάριο), είτε το ερχόμενο καλοκαίρι.

