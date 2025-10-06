AEK: Ανησυχία για Μουκουντί, μυϊκός ο τραυματισμός του – Τη Δευτέρα (06/10) οι εξετάσεις

Η ΑΕΚ πέτυχε μια μάγκικη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, κερδίζοντας την πολύ καλή ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αλλά και τον κακό εαυτό της.

Το πρώτο μισάωρο ήταν πολύ κακό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε και τον Μουκουντί να αποχωρεί με πρόβλημα. Ο Ρέλβας πήρε τη θέση του στο 38ο λεπτό.

Στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός του Καμερουνέζου στόπερ είναι μυϊκό και τη Δευτέρα (06/10) θα υποβληθεί σε εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Η «Ένωση» έχει ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα με την επανέναρξη των υποχρεώσεων της, καθώς θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (19/10) για τη Super League και την Αμπερντίν (23/10) για το Conference League, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό (26/10) στο Φάληρο.

Να θυμίσουμε ότι δεδομένα εκτός από το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ θα είναι ο Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος αποβλήθηκε με την Κηφισιά.

