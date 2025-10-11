Super League 2: Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «γκρέμισε» τη Νίκη Βόλου, στην κορυφή ο Ηρακλής

Οι Αρκάδες επικράτησαν 3-1 της ομάδας από τη Μαγνησία και ο «γηραιός» πέρασε πρώτος με το 4-1 επί του Μακεδονικού - Πρώτη απώλεια για την Καλαμάτα. 

Super League 2: Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «γκρέμισε» τη Νίκη Βόλου, στην κορυφή ο Ηρακλής
Αλλαγή στην κορυφή του Α’ ομίλου της Super League 2. Για την 5η αγωνιστική, η Νίκη Βόλου είχε την πρώτη της απώλεια. Η ομάδα της Μαγνησίας αγωνίστηκε στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β’ και ηττήθηκε 3-1 από τους Αρκάδες.

Ο Λουκίνας έδωσε προβάδισμα στους Θεσσαλούς στο 21’, με τον Γκαντέλιο να κάνει το 1-1 με αυτογκόλ στο 43’. Ο Όκο στο 64’ έκανε το 2-1, με τον Γραμμένο στο 81’ να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Την ήττα της Νίκης Βόλου εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής. Ο «γηραιός» επικράτησε στην έδρα του Μακεδονικού με 4-1 και ανέβηκε στην κορυφή. Μαχαίρας (2), Κυνηγόπουλος, Εραμούσπε ήταν οι σκόρερ των φιλοξενούμενων, με τον Αμανατίδη να σκοράρει για τους γηπεδούχους.

Super League 2 – Α’ όμιλος – 5η αγωνιστική

Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β'-Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης 11/10

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β 12/10

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 13 -5αγ.

2. Νίκη Βόλου 12 -5αγ.

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 -5αγ.

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

5. Μακεδονικός 5 -5αγ.

6. Καβάλα 4

7. ΠΑΟΚ Β’ 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3

9. Καμπανιακός 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Στον Β’ όμιλο, η Καλαμάτα είχε την πρώτη της απώλεια και μάλιστα εντός έδρας. Η ομάδα της Μεσσηνίας ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Αιγάλεω. Στο άλλο ματς της ημέρας, Μαρκό και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 0-0.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 5η αγωνιστική

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β' 12/10

Πανιώνιος-Ηλιούπολη 12/10

Παναργειακός-ΠΑΕ Χανιά 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.

2. Athens Kallithea FC 9

3. Πανιώνιος 8

4. ΓΣ Μαρκό 8 -5αγ.

5. Ολυμπιακός Β’ 7

6. Ελλάς Σύρου 5 -5αγ.

7. Αιγάλεω 5 -5αγ.

7. Παναργειακός 2

8. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1

