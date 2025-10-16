Ο άνθρωπος Λιονέλ Μέσι συγκίνησε τον Ίκερ Κασίγιας

Ίκερ Κασίγιας και Λιονέλ Μέσι ήταν πάντα αντίπαλοι. Αντιμέτωποι στα μεγάλα ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης με Μπαρτσελόνα. Οι δυο τους δεν είχαν ποτέ εξαιρετικές σχέσεις, δεν υπήρξαν φίλοι. Όμως, μια κίνηση του Αργεντινού είχε συγκινήσει τον Ισπανό πορτιέρε.

Όπως εξιστόρησε ο ίδιος, το 2019 όταν είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και νοσηλευόταν, ο Μέσι βρήκε το τηλέφωνό του, τον κάλεσε, του έστειλε λουλούδια, σε μια κίνηση που τον κέρδισε και τον συγκίνησε.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κασίγιας:

«Το 2019, έπαθα καρδιακή προσβολή και με πήγαν στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα, έλαβα μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό. Απάντησα και ήταν ο Μέσι στο τηλέφωνο.

Μου είπε: “Γεια σου, Ικέρ, δεν είχα τον αριθμό σου, αλλά τον πήρα από τον Πικέ. Ελπίζω να γίνεις καλά σύντομα. Σου έστειλα ένα μπουκέτο λουλούδια, ελπίζω να σου αρέσουν”.

Ειλικρινά, με εξέπληξε η ταπεινοφροσύνη του. Δεν ήταν υποχρεωμένος να μου τηλεφωνήσει, δεν ήμασταν καν φίλοι πριν».