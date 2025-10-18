Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10)
09:15
COSMOTE SPORT 8 HD
WRC 2025
Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1
10:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Νινγκμπό, Ημιτελικοί
11:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)
11:30
COSMOTE SPORT 8 HD
WRC 2025
Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ
Α1 Γυναικών Μπάσκετ
12:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Socca Champions League 2025
Φάση ομίλων
12:35
COSMOTE SPORT 8 HD
WRC 2025
Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1
13:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 2 (2ος Ημιτελικός Μονού)
13:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Socca Champions League 2025
Φάση ομίλων
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
8η αγωνιστική
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ρέα – ΑΕΚ
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
14:00
Action 24
Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
COSMOTE SPORT 2 HD
ΚΠΡ – Μίλγουολ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:30
Novasports Premier League
Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League
15:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 2 (Τελικός Διπλού)
15:00
Novasports 1HD
Σεβίλλη – Μαγιόρκα
La Liga
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Πίζα - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λέτσε – Σασουόλο
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – Καρδίτσα
Stoiximan GBL
16:00
ΕΡΤ Sports 2
Ιωνικός - ΕΣΝ Βριλησσίων
Greek Handball Premier
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Βρυξέλλες (1ος Ημιτελικός)
16:30
Novasports Extra 3
Κολωνία – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga
16:30
Novasports Extra 2
Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga
16:30
Novasports Extra 1
Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη
Bundesliga
16:30
Novasports 6HD
Λειψία – Αμβούργο
Bundesliga
16:30
Novasports 3HD
Μάιντς – Λεβερκούζεν
Bundesliga
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Τσάρλτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
Novasports 4HD
Μπέρνλι – Λιντς
Premier League
17:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον
Premier League
17:00
Novasports Start
Σάντερλαντ – Γουλβς
Premier League
17:00
Novasports 5HD
Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ
Premier League
17:00
Novasports 2HD
Μπράιτον – Νιούκαστλ
Premier League
17:00
ΕΡΤ Sports 3
ΝΕ Μεγαρίδος - ΑΟ Δάφνης
Elite League
17:00
ΕΡΤ Sports 1
Ηρακλής - Μύκονος Betsson
Stoiximan GBL
17:15
Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα
La Liga
17:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Έτιφακ - Αλ Χιλάλ
Roshn Saudi League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΝΕ Πατρών - ΝΟ Πατρών
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
18:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Βρυξέλλες (2ος Ημιτελικός)
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Τορίνο – Νάπολι
Serie A 2025-26
19:00
ΕΡΤ Sports 2
Μαρούσι - Άρης Betsson
Stoiximan GBL
19:30
Novasports Premier League
Φούλαμ – Άρσεναλ
Premier League
19:30
Novasports Prime
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
Bundesliga
19:30
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Μπέτις
La Liga
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Προμηθέας – ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Κιλμάρνοκ – Χαρτς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
19:45
Novasports 2HD
PSV Αϊντχόφεν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Eredivisie
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Stoiximan Super League 2025-26
20:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint
Μηχανοκίνητα
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Νασρ - Αλ Φατέχ
Roshn Saudi League 2025-26
21:30
Novasports Start
Μπόχουμ - Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga 2
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
Α1 Γυναικών Volley League
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρόμα – Ίντερ
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Oktagon 2025
78 (Γερμανία, Κολωνία)
22:00
Novasports 2HD
Άγιαξ – Άλκμααρ
Eredivisie
22:00
Novasports 1HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα
La Liga
00:00
Action 24
Μπόκα Τζούνιορς – Μπελγκράνο
Liga Profesional Clausura
00:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP ΗΠΑ, qualifying
Μηχανοκίνητα
01:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Warm Up)
02:00
COSMOTE SPORT 7 HD
UFC Fight Night 2025
Πολεμικές Τέχνες
02:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
04:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
05:30
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
06:00
Novasports Start
WTA 250 2025
Οσάκα, Τελικός