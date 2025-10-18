Super League Βαθμολογία: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός πριν το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Τρία ματς περιελάμβανε η πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ολυμπιακός δε συνάντησε δυσκολίες στη Λάρισα και νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 2-0. Αποτέλεσμα που τον έστειλε στους 16 βαθμούς και την πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ.

Όλα αυτά ενώ η Ένωση έχει να δώσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να ψάχνουν άλλη μια ευκαιρία να… σκαρφαλώσουν στη βαθμολογία και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούν το όποιο αποτέλεσμα στο ματς των «δικεφάλων».

Μόνος τέταρτος πλέον ο Λεβαδειακός με 11 βαθμούς, μετά το 2-2 στην έδρα του Ατρόμητου. Στην 9η θέση ανέβηκε ο Παναιτωλικός με το 4-2 επί του ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου.

Super League – 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Asteras Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (7)

2. Α.Ε.Κ. 16 (6)

3. Π.Α.Ο.Κ. 14 (6)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 (7)

5. ΑΡΗΣ 10 (6)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 (6)

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 (5)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 7 (6)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7 (7)

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 (7)

11. Ο.Φ.Η. 6 (6)

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 (6)

13. Α.Ε.Λ. 4 (7)

14. ASTERAS AKTOR 2 (6)