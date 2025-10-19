Αγγλία: «Απασχόλησε την Νότιγχαμ αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ»

Την στιγμή που ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο (18/10) προέκυψαν σενάρια που συνέδεαν τον έμπειρο Ισπανό τεχνικό με την ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να απομακρύνει τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Ρεπορτάζ του «footballinsider247.com» υποστηρίζει πως πράγματι ο αγγλικός σύλλογος εξέτασε την πιθανότητα συνεργασίας με τον πρώην προπονητή των Λίβερπουλ, Ρεάλ και Τσέλσι, αλλά προσθέτει πως είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Μπρένταν Ρότζερς είναι ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο της Φόρεστ, η οποία έχει επίσης συνδεθεί και με τον Σον Ντάις.