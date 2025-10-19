Άρης – Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Ζαρουρί στην ενδεκάδα

Ο Ανάς Ζαρουρί παίρνει φανέλα βασικού στο ματς με τον Άρη. Αυτή είναι η έκπληξη του Χρήστου Κόντη για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Κάτω απ’ τα δοκάρια επιστρέφει ο Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, με τους Ίνγκασον και Τουμπά στόπερ.

Ο Τσιριβέγια σε ρόλο αμυντικού μέσου, έχοντας κοντά του τον Τσέριν. Σε δημιουργικό ρόλο ο Μπακασέτας, με τους Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά». Κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.