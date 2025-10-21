Παναθηναϊκός: Και επίσημα παρελθόν ο Γιάννης Παπαδημητρίου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παρελθόν ο Γιάννης Παπαδημητρίου
Με επίσημο τρόπο οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/10) η ολοκλήρωση της συνεργασίας 2,5 ετών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Μια κίνηση αναμενόμενη μετά την «άφιξη» του Φράνκο Μπαλντίνι και την απόφαση να βγει πιο μπροστά ο Γιάννης Αλαφούζος.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ο Παναθηναϊκός αναζητά νέο τεχνικό διευθυντή, με τους «πράσινους» να έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις. Μία από την Ισπανία και μία από την Ιταλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του".

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παρελθόν ο Γιάννης Παπαδημητρίου

