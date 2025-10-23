Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 1-0 της Γιουβέντους, η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, ενώ Λίβερπουλ και Τσέλσι ξέσπασαν σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άγιαξ, αντίστοιχα.

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι
EPA/SERGIO PEREZ
Γκολ και θέαμα είχε η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ, σε ένα φοβερό ρεκόρ παραγωγικότητας στα χρονικά του θεσμού.

Το τέλειο ξεκίνημα της Μπάγερν στην εφετινή σεζόν, εκτείνεται πλέον στις 12 νίκες σε ισάριθμούς αγώνες όλων των διοργανώσεων. Οι Βαυαροί του Βενσάν Κομπανί νίκησαν εύκολα 4-0 τη Μπριζ (βασικός ο Τζόλης, αντικαταστάθηκε στο 80΄) και βρίσκονται στην κορυφή της League Phase του Champions League μετά την τρίτη αγωνιστική.

Το 1-0 πραγματοποίησε μόλις στο 5ο λεπτό ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ με ένα υπέροχο γκολ στο ντεμπούτο του ως βασικός πλέον στη διοργάνωση, ενώ σκόραρε και ο Χάρι Κέιν που έφτασε τα 20 σε αυτούς τους 12 αγώνες της Μπάγερν.

Μία από τις πέντε ομάδες της κορυφής με το απόλυτο «3 στα 3» είναι και η Ρεάλ που έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους επικρατώντας 1-0 στη Μαδρίτη και σκόρερ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η Λίβερπουλ ξέσπασε στη Άιντραχτ τη οποία συνέτριψε 5-1 στη Φρανκφούρτη. Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι «κόκκινοι» πέτυχαν τρία γκολ, ανατρέποντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ νίκησε με ανατροπή στο τέλος 2-1 τη Μαρσέιγ, που έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αποβλήθηκε στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Έμερσον με δεύτερη κίτρινη για «θέατρο»! Για τους γηπεδούχους, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο ματς στο 66ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο.

Στο Λονδίνο ο Άγιαξ έμεινε με 10 παίκτες από το 15΄ λόγω αποβολής του Κένεθ Τέιλορ και η Τσέλσι δεν της χαρίστηκε: 5-1 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Ανάμεσά τους ο Μαρκ Γκίου (2006) και ο Εστεβάο (2007) που έγιναν οι δύο νεότεροι σκόρερ των «μπλε» στο Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1 (7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ

- 54' πέν. Ελ Κααμπί)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0 (57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7 (38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ, 44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66' Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4 (33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν. Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0 (32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2 (35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι, 89΄ Ντρίουεχ - 31΄, 86΄ ΜακΤόμινεϊ)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4 (41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ Εσπόζιτο)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-1 (3',33' Οσιμέν, 60' Ακγκιούν - 76' Χελμέρσεν)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 3-1 (40',88' Γκουρουθέτα, 70' Ναβάρο - 1' Αντράντε)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-5 (26΄ Κρίστενσεν - 35΄ Εκιτικέ, 39΄ Φαν Ντάικ, 44΄ Κονατέ, 66΄ Χάκπο, 71΄ Σόμποσλαϊ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 0-0

Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-0 (5΄ Καρλ, 14΄ Κέιν, 34΄ Ντίας, 78΄ Τζάκσον)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-0 (58΄ Μπέλιγχαμ)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (69΄ Κατάμο, 86΄ Άλισον Σάντος - 14΄ Παϊσάο)

Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 5-1 (18΄ Γκίου, 27΄ Καϊσέδο, 45΄πεν. Φερνάντες, 45+6΄πεν. Εστεβάο, 48΄ Τζορτζ - 33΄πεν. Βέγκχορστ)

Η βαθμολογία

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
  2. Μπάγερν Μονάχου 9β.
  3. Ίντερ 9β.
  4. Άρσεναλ 9β.
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
  6. Μπορούσια Ντόρμουντ 7β.
  7. Μάντσεστερ Σίτι 7β.
  8. Νιουκάστλ 6β.
  9. Μπαρτσελόνα 6β.
  10. Λίβερπουλ 6β.
  11. Τσέλσι 6β.
  12. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6β.
  13. Καραμπάγκ 6β.
  14. Γαλατασαράι 6β.
  15. Τότεναμ 5β.
  16. PSV Αϊντχόφεν
  17. Αταλάντα 4β.
  18. Μαρσέιγ 3β.
  19. Ατλέτικο Μαδρίτης 3β.
  20. Μπριζ 3β.
  21. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3β.
  22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3β.
  23. Νάπολι 3β.
  24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3β.
  25. Γιουβέντους 2β.
  26. Μπόντο Γκλιμτ 2β.
  27. Μονακό 2β.
  28. Σλάβια Πράγας 2β.
  29. Πάφος 2β.
  30. Μπάγερ Λεβερκούζεν 2β.
  31. Βιγιαρεάλ 1β.
  32. Κοπεγχάγη 1β.
  33. Ολυμπιακός 1β.
  34. Καϊράτ Αλμάτι 1β.
  35. Μπενφίκα 0β.
  36. Άγιαξ 0β.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έφτασε στη Ρώμη - Την Πέμπτη η ιστορική κοινή προσευχή με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από φωτιά

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου - Η συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: O Τζόρτζι Τζόκοβιτς παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη διοργάνωση

LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών μετά την αποκαλυπτική έκθεση για τα αίτια εκτροχιασμού του τελεφερίκ

ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

ΚΟΣΜΟΣ

4.000 βήματα την ημέρα επαρκούν για τη μακροζωία των γυναικών - Η απλή άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 26%

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς»

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ξένοι ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου - Στα δικαστήρια με αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

