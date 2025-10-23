Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

Γκολ και θέαμα είχε η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ, σε ένα φοβερό ρεκόρ παραγωγικότητας στα χρονικά του θεσμού.

Το τέλειο ξεκίνημα της Μπάγερν στην εφετινή σεζόν, εκτείνεται πλέον στις 12 νίκες σε ισάριθμούς αγώνες όλων των διοργανώσεων. Οι Βαυαροί του Βενσάν Κομπανί νίκησαν εύκολα 4-0 τη Μπριζ (βασικός ο Τζόλης, αντικαταστάθηκε στο 80΄) και βρίσκονται στην κορυφή της League Phase του Champions League μετά την τρίτη αγωνιστική.

Το 1-0 πραγματοποίησε μόλις στο 5ο λεπτό ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ με ένα υπέροχο γκολ στο ντεμπούτο του ως βασικός πλέον στη διοργάνωση, ενώ σκόραρε και ο Χάρι Κέιν που έφτασε τα 20 σε αυτούς τους 12 αγώνες της Μπάγερν.

Μία από τις πέντε ομάδες της κορυφής με το απόλυτο «3 στα 3» είναι και η Ρεάλ που έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους επικρατώντας 1-0 στη Μαδρίτη και σκόρερ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η Λίβερπουλ ξέσπασε στη Άιντραχτ τη οποία συνέτριψε 5-1 στη Φρανκφούρτη. Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι «κόκκινοι» πέτυχαν τρία γκολ, ανατρέποντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ νίκησε με ανατροπή στο τέλος 2-1 τη Μαρσέιγ, που έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αποβλήθηκε στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Έμερσον με δεύτερη κίτρινη για «θέατρο»! Για τους γηπεδούχους, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο ματς στο 66ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο.

Στο Λονδίνο ο Άγιαξ έμεινε με 10 παίκτες από το 15΄ λόγω αποβολής του Κένεθ Τέιλορ και η Τσέλσι δεν της χαρίστηκε: 5-1 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Ανάμεσά τους ο Μαρκ Γκίου (2006) και ο Εστεβάο (2007) που έγιναν οι δύο νεότεροι σκόρερ των «μπλε» στο Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1 (7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ

- 54' πέν. Ελ Κααμπί)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0 (57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7 (38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ, 44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66' Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4 (33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν. Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0 (32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2 (35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι, 89΄ Ντρίουεχ - 31΄, 86΄ ΜακΤόμινεϊ)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4 (41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ Εσπόζιτο)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-1 (3',33' Οσιμέν, 60' Ακγκιούν - 76' Χελμέρσεν)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 3-1 (40',88' Γκουρουθέτα, 70' Ναβάρο - 1' Αντράντε)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-5 (26΄ Κρίστενσεν - 35΄ Εκιτικέ, 39΄ Φαν Ντάικ, 44΄ Κονατέ, 66΄ Χάκπο, 71΄ Σόμποσλαϊ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 0-0

Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-0 (5΄ Καρλ, 14΄ Κέιν, 34΄ Ντίας, 78΄ Τζάκσον)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-0 (58΄ Μπέλιγχαμ)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (69΄ Κατάμο, 86΄ Άλισον Σάντος - 14΄ Παϊσάο)

Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 5-1 (18΄ Γκίου, 27΄ Καϊσέδο, 45΄πεν. Φερνάντες, 45+6΄πεν. Εστεβάο, 48΄ Τζορτζ - 33΄πεν. Βέγκχορστ)

Η βαθμολογία