Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...

Οι «πράσινοι» αδίκησαν τους εαυτούς τους και ηττήθηκαν στο Ρότερνταμ, γιατί… έκλεισε ο διακόπτης στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους – Προηγήθηκαν με τον Σφιντέρσκι και δέχτηκαν ανατροπή οι φιλοξενούμενοι.

Newsbomb

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φθηνή ήττα και βαριά για τα δεδομένα του αγώνα στο «Ντε Κάιπ». Η Φέγενορντ επικράτησε 3-1 του Παναθηναϊκού που είχε το πρώτο ημίχρονο δικό του, προηγήθηκε, αλλά… κοιμήθηκε στην τελευταία – κυριολεκτικά – φάση.

Ο Σφιντέρσκι έδωσε προβάδισμα, υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι χώροι για έξτρα φάσεις που δεν τις εκμεταλλεύτηκε το «τριφύλλι». Που όμως κρατούσε με σχετική άνεση. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου μέρους, όταν και στη μόνη φάση απροσεξίας ήρθε το 1-1.

Κάπου εκεί φάνηκε να παραδίνεται ψυχολογικά η ελληνική ομάδα. Οι Ολλανδοί με ένα «καυτό» δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος, προηγήθηκαν και απείλησαν. Στο τέλος πήρε χώρο η ομάδα του Κόντη, αλλά δεν απείλησε καθόλου, ενώ δέχτηκε και τρίτο τέρμα στο 90’ για το τελικό 3-1, που θα μπορούσε να μεγαλώσει καθώς οι γηπεδούχοι είχαν δοκάτι στις καθυστερήσεις.

Έτσι ο Παναθηναϊκός μένει στους 3 βαθμούς και υποχωρεί στη βαθμολογία του Europa League, ενώ η Φέγενορντ ανέβηκε στους 3 βαθμούς με το πρώτο της αποτέλεσμα στη League Phase.

Το ματς άρχισε με τον Τζούρισιτς να βρίσκει τον Κυριακόπουλο στο 8’, αλλά το γύρισμα του τελευταίου έδιωξαν σε κόρνερ τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά μετά, ο Στέιν σκόραρε σε τετ α τετ, αλλά ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ και έτσι το τέρμα δε μέτρησε.

Η αναμέτρηση κυλούσε χωρίς φάσεις μέχρι το 18’. Ο Σφιντέρσκι βρήκε τον Τζούρισιτς, αυτός τον Κυριακόπουλο που σούταρε, ο Πολωνός στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Οι «πράσινοι» στο 24’ είχαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν ξανά. Ο Τζούρισιτς έκλεψε την μπάλα, βγήκε στην κόντρα, άνοιξε στον Τετέ που ήταν τετ α τετ αλλά νικήθηκε απ’ τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Από κόρνερ του Στέιν ο Ουέντα σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει εκ νέου κόρνερ στο 36’. Δύο λεπτά μετά ο Στέιν κατέβασε εντός περιοχής, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει σωστή έξοδο και να μην του επιτρέπει να δει εστία.

Στο 41’ οι Ολλανδοί με τον Βαλέντε να κάνει ωραία κίνηση έγιναν απειλητικοί, άνοιξε στον Στέιν με το πλασέ του να το μπλοκάρει ο Ντραγκόφσκι με διπλή προσπάθεια.

Ο Τετέ στο 45’ προσπάθησε από πλάγια θέση να πλασάρει, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Βραζιλιάνος άνοιξε στον Σφιντέρσκι που βρέθηκε στο έδαφος, με τον Όσμερς να μη δίνει κάτι.

Κι εκεί που φαινόταν πως το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί με «πράσινο» προβάδισμα, στο 45+3’ μια σέντρα από αριστερά και ο αμαρκάριστος Ριντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου που κουβάλησε μπάλα, έφτασε κοντά στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε άουτ στο 50’.

Οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος, έκαναν την ανατροπή. Στο 56’ σέντρα από τα αριστερά από τον Σλιτί, ο Μούσα έγινε κάτοχος, προσποιήθηκε ωραία και απέφυγε τον Κυριακόπουλου, με αποτέλεσμα να σουτάρει από διαγώνια θέση για το 2-1.

Ο Ουέντα στο 64’ έγινε απειλητικός, με το τελείωμά του να διώχνει ο Ντραγκόφσκι με τα πόδια. Δύο λεπτά μετά δόθηκε πέναλτι για χέρι του Ίνγκασον, όμως ο αγκώνας του δεν ήταν απλωμένος κι έτσι μετά από εξέταση της φάσης σωστά ακυρώθηκε η απόφαση.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 80’ με τον Σφιντέρσκι να κατεβάζει ωραία την μπάλα, βρήκε τον Τσέριν που μπήκε στην περιοχή μόνος, αλλά βγήκε πλάγια και έτσι το τελείωμά του σταμάτησε στον τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε φάουλ στο 86’, ο Τσέριν πήρε κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 90’ όμως, τα πάντα κρίθηκαν. Ο Βαλέντε από αριστερά στην περιοχή γύρισε την μπάλα, ο Λάριν αμαρκάριστος… στόπαρε κατά λάθος και άνετα νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 3-1.

Στο 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου ο Σάουερ έφυγε στο χώρο πίσω απ’ τη σέντρα, πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι με το δοκάρι να σώζει τον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με το 3-1 των Ολλανδών.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι): Φελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκοπ), Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65’ Σάουερ), Ουέντα (81’ Λάριν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (83’ Ταμπόρδα), Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Καλάμπρια, Τετέ (68’ Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (68’ Ζαρουρί), Σφιντέρφσκι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τις κυρώσεις Τραμπ σε Ρωσία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 20ος ο ΠΑΟΚ, στην 22η θέση ο Παναθηναϊκός

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4: Τεράστιος «Δικέφαλος» σε επικό ματς! – Μαγικός Κωνσταντέλιας, «αλύγιστος» Τσιφτσής

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ μεταθέτει για τον Δεκέμβριο τη συμφωνία για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της Ουκρανίας

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Europa League: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Προδόθηκε από τις απροσεξίες του

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το όρος Φούτζι βλέπει χιόνι για πρώτη φορά φέτος με καθυστέρηση 21 ημερών

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 5% στις τιμές του μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: «Πριν τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και μετά δεν… ξέραμε ποδόσφαιρο» | Όσα είπε ο Νίκολιτς

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι ότι κολοσσιαίο ηφαίστειο «εξαφανισμένο» για 700.000 χρόνια έχει «ξυπνήσει»

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έσπασε την «κατάρα» των εντός έδρας μετά από 15 χρόνια με ιστορική «εξάρα»

23:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (23/10)

22:54LIFESTYLE

Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός ανήλικου έξω από σχολείο στη Λάρισα: Πέντε μαθητές επιτέθηκαν άγρια σε συμμαθητή τους

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν θα δείτε ποτέ έναν λευκό καρχαρία σε ενυδρείο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικά υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα -Ο Πολάκης μιλά για διάσπαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ