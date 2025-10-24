Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...

Φθηνή ήττα και βαριά για τα δεδομένα του αγώνα στο «Ντε Κάιπ». Η Φέγενορντ επικράτησε 3-1 του Παναθηναϊκού που είχε το πρώτο ημίχρονο δικό του, προηγήθηκε, αλλά… κοιμήθηκε στην τελευταία – κυριολεκτικά – φάση.

Ο Σφιντέρσκι έδωσε προβάδισμα, υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι χώροι για έξτρα φάσεις που δεν τις εκμεταλλεύτηκε το «τριφύλλι». Που όμως κρατούσε με σχετική άνεση. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου μέρους, όταν και στη μόνη φάση απροσεξίας ήρθε το 1-1.

Κάπου εκεί φάνηκε να παραδίνεται ψυχολογικά η ελληνική ομάδα. Οι Ολλανδοί με ένα «καυτό» δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος, προηγήθηκαν και απείλησαν. Στο τέλος πήρε χώρο η ομάδα του Κόντη, αλλά δεν απείλησε καθόλου, ενώ δέχτηκε και τρίτο τέρμα στο 90’ για το τελικό 3-1, που θα μπορούσε να μεγαλώσει καθώς οι γηπεδούχοι είχαν δοκάτι στις καθυστερήσεις.

Έτσι ο Παναθηναϊκός μένει στους 3 βαθμούς και υποχωρεί στη βαθμολογία του Europa League, ενώ η Φέγενορντ ανέβηκε στους 3 βαθμούς με το πρώτο της αποτέλεσμα στη League Phase.

Το ματς άρχισε με τον Τζούρισιτς να βρίσκει τον Κυριακόπουλο στο 8’, αλλά το γύρισμα του τελευταίου έδιωξαν σε κόρνερ τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά μετά, ο Στέιν σκόραρε σε τετ α τετ, αλλά ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ και έτσι το τέρμα δε μέτρησε.

Η αναμέτρηση κυλούσε χωρίς φάσεις μέχρι το 18’. Ο Σφιντέρσκι βρήκε τον Τζούρισιτς, αυτός τον Κυριακόπουλο που σούταρε, ο Πολωνός στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Οι «πράσινοι» στο 24’ είχαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν ξανά. Ο Τζούρισιτς έκλεψε την μπάλα, βγήκε στην κόντρα, άνοιξε στον Τετέ που ήταν τετ α τετ αλλά νικήθηκε απ’ τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Από κόρνερ του Στέιν ο Ουέντα σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει εκ νέου κόρνερ στο 36’. Δύο λεπτά μετά ο Στέιν κατέβασε εντός περιοχής, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει σωστή έξοδο και να μην του επιτρέπει να δει εστία.

Στο 41’ οι Ολλανδοί με τον Βαλέντε να κάνει ωραία κίνηση έγιναν απειλητικοί, άνοιξε στον Στέιν με το πλασέ του να το μπλοκάρει ο Ντραγκόφσκι με διπλή προσπάθεια.

Ο Τετέ στο 45’ προσπάθησε από πλάγια θέση να πλασάρει, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Βραζιλιάνος άνοιξε στον Σφιντέρσκι που βρέθηκε στο έδαφος, με τον Όσμερς να μη δίνει κάτι.

Κι εκεί που φαινόταν πως το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί με «πράσινο» προβάδισμα, στο 45+3’ μια σέντρα από αριστερά και ο αμαρκάριστος Ριντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου που κουβάλησε μπάλα, έφτασε κοντά στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε άουτ στο 50’.

Οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος, έκαναν την ανατροπή. Στο 56’ σέντρα από τα αριστερά από τον Σλιτί, ο Μούσα έγινε κάτοχος, προσποιήθηκε ωραία και απέφυγε τον Κυριακόπουλου, με αποτέλεσμα να σουτάρει από διαγώνια θέση για το 2-1.

Ο Ουέντα στο 64’ έγινε απειλητικός, με το τελείωμά του να διώχνει ο Ντραγκόφσκι με τα πόδια. Δύο λεπτά μετά δόθηκε πέναλτι για χέρι του Ίνγκασον, όμως ο αγκώνας του δεν ήταν απλωμένος κι έτσι μετά από εξέταση της φάσης σωστά ακυρώθηκε η απόφαση.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 80’ με τον Σφιντέρσκι να κατεβάζει ωραία την μπάλα, βρήκε τον Τσέριν που μπήκε στην περιοχή μόνος, αλλά βγήκε πλάγια και έτσι το τελείωμά του σταμάτησε στον τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε φάουλ στο 86’, ο Τσέριν πήρε κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 90’ όμως, τα πάντα κρίθηκαν. Ο Βαλέντε από αριστερά στην περιοχή γύρισε την μπάλα, ο Λάριν αμαρκάριστος… στόπαρε κατά λάθος και άνετα νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 3-1.

Στο 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου ο Σάουερ έφυγε στο χώρο πίσω απ’ τη σέντρα, πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι με το δοκάρι να σώζει τον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με το 3-1 των Ολλανδών.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι): Φελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκοπ), Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65’ Σάουερ), Ουέντα (81’ Λάριν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (83’ Ταμπόρδα), Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Καλάμπρια, Τετέ (68’ Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (68’ Ζαρουρί), Σφιντέρφσκι.