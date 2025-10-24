Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Ράφα Μπενίτεθ - Αποχώρησε ο Κόντης

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώνοντας και επίσημα τον Ισπανό προπονητή.

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Ράφα Μπενίτεθ - Αποχώρησε ο Κόντης
Ο Ισπανός τεχνικός έχοντας φτάσει από την Πέμπτη (23/10) στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10).

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται το απόγευμα στο Κορωπί για την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες, το μεσημέρι του Σαββάτου θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ και την Κυριακή (26/10, 17:30) θα κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον κορυφαίο τεχνικό που έχει έρθει ποτέ σε ελληνική ομάδα, τον Ράφα Μπενίτεθ!

Οι αμέτρητοι τίτλοι που έχει κατακτήσει στην πολύχρονη καριέρα του -μεταξύ των οποίων το Champions League, δύο UEFA Cup/Europa League κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων- αλλά και η εν γένει πορεία του στο ποδόσφαιρο καταδεικνύουν την εμβέλεια και το μέγεθος του Ισπανού κόουτς. Ο Ράφα Μπενίτεθ αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του στο Τριφύλλι, μαζί με το επιτελείο του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1960 στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, μόλις 26 ετών, από την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από παραμονή 9 ετών εκεί, αποφάσισε το 1995 να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος προπονητής. Ξεκίνησε από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, όπου παρέμεινε για επτά μήνες. Το καλοκαίρι του 1996 ανέλαβε την Οσασούνα σε μια σύντομη θητεία. Το 1997 μετακόμισε στην Εξτρεμαδούρα, την οποία οδήγησε στον προβιβασμό στην Primera Division. Έμεινε δύο «γεμάτες» σεζόν και το 2000 ανέλαβε την Τενερίφη, κερδίζοντας και με αυτή την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της ισπανικής λίγκας.

Το 2001 ήρθε η ώρα για το σημαντικό άλμα στην προπονητική διαδρομή του Ισπανού τεχνικού. Ανέλαβε τη Βαλένθια μετά τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Στις «νυχτερίδες» ο Μπενίτεθ (απ)έδειξε την προπονητική αξία του. Παίζοντας πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, οδήγησε το σύλλογο το 2002 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 31 χρόνια ανομβρίας! Η σεζόν 2003-04 ήταν ονειρική αφού η Βαλένθια κατέκτησε εκ νέου το πρωτάθλημα (κάτι που έκτοτε δεν έχει καταφέρει ξανά), αλλά επιπλέον και το Κύπελλο UEFA!

Το καλοκαίρι του 2004 προσελήφθη από τη Λίβερπουλ, με τον Μπενίτεθ να γίνεται ο πρώτος Ισπανός προπονητής σε ομάδα της Premier League! Άφησε το στίγμα του στην ιστορία του κορυφαίου αγγλικού συλλόγου, μια και στην πρώτη του σεζόν, το 2004-05, κατέκτησε το Champions League στον περίφημο τελικό κόντρα στη Μίλαν που έμεινε χαραγμένος για την απίθανη επαναφορά της Λίβερπουλ στο ματς, αν και έχανε 3-0 στο ημίχρονο (3-3 τελικό και νίκη στα πέναλτι). Έγινε έτσι ο τρίτος προπονητής που κατακτά τίτλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε συνεχόμενες σεζόν! Την επόμενη σεζόν η Λίβερπουλ κατέκτησε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Αγγλίας. Την τρίτη του χρονιά στους Reds βρέθηκε πάλι στον τελικό του Champions League χωρίς αυτή τη φορά να το κατακτήσει. Στη Λίβερπουλ έμεινε έξι ολόκληρα χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2010 ο Μπενίτεθ άλλαξε χώρα, πηγαίνοντας στην Ιταλία για λογαριασμό της Ίντερ. Αν και ξεκίνησε ιδανικά, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Σούπερ Καπ Ιταλίας, η πορεία στο πρωτάθλημα δεν ήταν η αναμενόμενη και κάπως έτσι στα τέλη του 2010 «έλυσε» τη συνεργασία του με την ομάδα.

Δύο χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 2012 ανέλαβε την Τσέλσι, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League, στον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο του.

Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στην Ιταλία, αυτή τη φορά για τη Νάπολι. Παρέμεινε δύο σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ιταλίας το 2014.

20 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2015… σπίτι του, στη Ρεάλ Μαδρίτης, για να αναλάβει τις τύχες του κορυφαίου συλλόγου. Παρότι η Ρεάλ προκρίθηκε πρώτη στους «16» του Champions League και στο πρωτάθλημα ήταν εντός διεκδίκησης, τον Ιανουάριο του 2016 αποφασίστηκε να «λυθεί» το συμβολαίο με τον Ισπανό προπονητή.

Τρεις μήνες αργότερα ο Μπενίτεθ ανέλαβε τη Νιουκάσλ, η οποία ήταν σε δεινή βαθμολογική θέση. Παρά το νικηφόρο σερί στο φινάλε της σεζόν, οι «Ανθρακωρύχοι» υποβιβάστηκαν. Παρέμεινε όμως στο τιμόνι της ομάδας και μία σεζόν μετά η Νιουκάσλ επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία, κατακτώντας τον τίτλο στη Championship. Ο Ισπανός προπονητής έμεινε τρία χρόνια στον αγγλικό σύλλογο.

Το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε στην Κίνα για τη Dalian Professional. Έμεινε ενάμισι χρόνο και το καλοκαίρι του 2021 γύρισε στην αγαπημένη του Αγγλία, αυτή τη φορά για την Έβερτον. Εκεί έμεινε για ένα εξάμηνο. Τελευταία του ομάδα ήταν η ισπανική Θέλτα, όπου παρέμεινε εννέα μήνες.

Σε ατομικό επίπεδο αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από την UEFA (2004, 2005) και από την ισπανική La Liga (2002).

Καλωσορίζουμε τον Ράφα Μπενίτεθ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!".

Λίγο νωρίτερα η ΠΑΕ είχε ανακοινώσει και τη λύση της συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντη:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του".

