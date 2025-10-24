Διάσημος Ισπανός δημοσιογράφος: «Η Νότιγχαμ άργησε για Ράφα Μπενίτεθ»

Ο Γκιγιόμ Μπαλάγκ σχολίασε την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η Νότιγχαμ ασχολήθηκε αργά με την υπόθεσή του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, με τον διάσημο τεχνικό να κάνει ήδη την πρώτη του προπόνηση. Η είδηση της συμφωνίας έχει κάνει το γύρο του κόσμου και ήδη υπάρχουν πολλά σχόλια στο εξωτερικό.

Ένα απ’ αυτά ξεχωρίζει, γιατί εμπλέκει και τη Νότιγχαμ. Προέρχεται από τον διάσημο Ισπανό δημοσιογράφο, Γκιγιόμ Μπαλάγκ. Με το 1 εκατομμύριο followers στο «Χ», ο πασίγνωστος ρεπόρτερ από την χώρα της Ιβηρικής, τόνισε πως η Φόρεστ άργησε να εμπλακεί στην υπόθεση καθώς ο Μπενίτεθ είχε ήδη «δώσει τα χέρια» με τον Παναθηναϊκό.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε πολύ αργά, καθώς υπήρχε ήδη συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά, ακυρώνοντας τις αναφορές πως η αγγλική ομάδα δεν ασχολήθηκε με τον 65χρονο.

