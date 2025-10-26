Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

Η Καβάλα φιλοξένησε την Αναγέννηση Καρδίτσας για την 7η αγωνιστική της Super League 2, στον Α’ όμιλο. Ο Γιάννης Ζωγράφου, τερματοφύλακας των «αργοναυτών», έκανε μεγάλο λάθος στο 12ο λεπτό και έτσι ήρθε το 0-1.

Στα μέσα του πρώτου μέρους, επανέλαβε ουσιαστικά το ίδιο λάθος, όμως δεν υπήρξε γκολ αυτή τη φορά. Όμως οι συμπαίκτες του εξοργίστηκαν από το νέο λάθος. Απειλήθηκε ακόμη και επεισόδιο, ενώ στο 34’ μετά από απαίτηση των παικτών, έγινε αλλαγή ο τερματοφύλακας.

Το θέμα δεν τελείωσε εκεί πάντως. Οι παίκτες της Καβάλας έδιωξαν τον Ζωγράφο ακόμη και από τα αποδυτήρια της ομάδας, όντας οργισμένοι με την απόδοσή του. Σε μια κατάσταση στενάχωρη για το κλαμπ απ’ την Μακεδονία.

Δείτε τι έγινε στο video: