Στη Λεωφόρο ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν – Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
O Ρουμάνος άσος που φόρεσε τη φανέλα των «πράσινων» για 3,5 χρόνια, αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Απόστολος Νικολαϊδης».
Μια ξεχωριστή παρουσία υπήρχε στη Λεωφόρο. Ο λόγος για τον Λουτσιάν Σανμαρτεάν. Ο Ρουμάνος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2018, ένας πραγματικός βιρτουόζος της μπάλας, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το 2003 μέχρι το 2007. Κατακτώντας πρωτάθλημα και Κύπελλο το 2004.
Κάθισε δίπλα στον Τάκη Φύσσα, καθώς είχαν υπάρξει συμπαίκτες. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ τον βράβευσε πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Asteras Aktor για την προσφορά του στο σύλλογο.
Μάλιστα περπάτησε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που ήταν στις εξέδρες.
