Στη Λεωφόρο ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν – Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

O Ρουμάνος άσος που φόρεσε τη φανέλα των «πράσινων» για 3,5 χρόνια, αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Newsbomb

Στη Λεωφόρο ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν – Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ξεχωριστή παρουσία υπήρχε στη Λεωφόρο. Ο λόγος για τον Λουτσιάν Σανμαρτεάν. Ο Ρουμάνος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2018, ένας πραγματικός βιρτουόζος της μπάλας, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το 2003 μέχρι το 2007. Κατακτώντας πρωτάθλημα και Κύπελλο το 2004.

Κάθισε δίπλα στον Τάκη Φύσσα, καθώς είχαν υπάρξει συμπαίκτες. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ τον βράβευσε πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Asteras Aktor για την προσφορά του στο σύλλογο.

4865008.jpg

Μάλιστα περπάτησε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που ήταν στις εξέδρες.

4865017.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36LIFESTYLE

Τζένη Καζάκου: «Δεν μου έλειψε η φιγούρα του παππού μου Κώστα Καζάκου - Τον έβλεπα δυο φορές τον χρόνο»

18:33ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρα έρευνα κατά της φαλάκρας: Επιστήμονες ξαναφύτρωσαν τρίχες σε άτριχα ποντίκια σε 20 μέρες

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 1-0: Ανοίγει το σκορ στο 45΄+5΄ με πέναλτι

18:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενο Τσέρνομπιλ»: Ο ρωσικός «ανίκητος» πυρηνοκίνητος πύραυλος - Τι ξέρουμε για τον Burevestnik

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ξεσκεπάστηκε στη Μυτιλήνη - Συντονισμένη επιχείρηση σε συνεργασία με την ΕΥΠ

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Aταμάν: «Κερδίσαμε από την άμυνα»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Χειροπέδες σε τρεις Κινέζους για παράνομη αγορά ουρανίου - Δείτε βίντεο

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν – Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο δωρητής των 130 εκατ. δολαρίων για την πληρωμή Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο Θεός να μας φυλάει από τα σουξέ» - Όταν η μεγάλη επιτυχία του έφερε κατασχέσεις, πανέρια με λουλούδια και αντίπαλο τον Μπαντ Σπένσερ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνει την πίεση ο Τραμπ: Στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ, μία «ανάσα» από τη Βενεζουέλα

17:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π. 91-70: Πάτησε... γκάζι και τον έχασε ο αντίπαλος

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β’, «ανάσανε» ο ΠΑΟΚ Β’ – Αποτελέσματα, βαθμολογίες

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χορεύει στον ρυθμό παραδοσιακών τυμπάνων στο κόκκινο χαλί της υποδοχής στη Μαλαισία

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Οι γονείς της 16χρονης ζητούν «ευαισθησία και σεβασμό» από τα ΜΜΕ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: 28χρονος Ρομά εξαπάτησε ηλικιωμένο προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ - Του άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο Θεός να μας φυλάει από τα σουξέ» - Όταν η μεγάλη επιτυχία του έφερε κατασχέσεις, πανέρια με λουλούδια και αντίπαλο τον Μπαντ Σπένσερ

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο δωρητής των 130 εκατ. δολαρίων για την πληρωμή Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ