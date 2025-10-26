Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

Οι «κανονιέρηδες» αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία ότι φέτος δείχνουν πιο έτοιμοι από ποτέ να επιστρέψουν στην κορυφή της Premier League.

Η Άρσεναλ με «όπλο» τη συμπαγή άμυνα της και σκόρερ τον πρώην παίκτη των «Αετών», Εμπερέτσι Έζε, λύγισε 1-0 την Κρίσταλ Πάλας. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύτηκε την ήττα (1-0) που γνώρισε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Άστον Βίλα κι αύξησε τη διαφορά στους 4 βαθμούς. «Χρυσός» σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Κας (19’).

Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία είδε την ανεβασμένη Μπόρνμουθ να κερδίζει στη μεταξύ τους αναμέτρηση με 2-0. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η 9η αγωνιστική της Premier League

Λιντς - Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες)

Τσέλσι - Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί)

Νιούκαστλ - Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς)

Μάντσεστερ Γ. - Μπράιτον 4-2 (24' Κούνια, 34' Κασεμίρο, 61', 90'+7 Εμπεμό - 74' Γουέλμπεκ, 90'+2 Κωστούλας)

Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ 3-2 (5' Ουατάρα, 45' Σάντε, 60' πέν. Τιάγκο - 45'+5 Κέρκεζ, 89' Σαλάχ)

Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας 1-0 (39' Εζε)

Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (19' Κας)

Μπόρνμουθ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (25' Ταβερνιέ, 40' Κρουπί)

Γουλβς - Μπέρνλι 2-3 (42' πεν. Λάρσεν, 45'+ Μουνέτσι-14', 30' Φλέμινγκ, 90'+ Φόρστερ)

Έβερτον - Τότεναμ (σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)