Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

Ο Άρης προηγήθηκε στη Λιβαδειά, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο τελικό 1-1 κι αμφότερες οι ομάδες πήραν έναν βαθμό, συνεχίζοντας μαζί στη βαθμολογία της Super League

Λεβαδειακός - Άρης Super League
Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα οι δύο ομάδες πήραν έναν βαθμό και πλέον ισοβαθμούν στους 12.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 8η αγωνιστική της Super League, κρίθηκε από δύο στημένες φάσεις, στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων. Ο Άρης προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λιάγκα στο 10’, αλλά ο Λεβαδειακός ισοφάρισε με τον Πεντρόζο στο 60ο λεπτό.

Η εξέλιξη του Λεβαδειακός - Άρης

Οι «κίτρινοι» φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα να βολεύονται με το 3-5-2 που επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ. Η κεφαλιά του Μόντσου Ροντρίγκεθ, μετά τη σέντρα του Κώστα Γαλανόπουλου, στο 2ο λεπτό πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γιούρι Λοντίγκιν, όμως στο 10’ άνοιξαν το σκορ. Από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου, ο Νόα Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Λιάγκα να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να την απομακρύνει.

Έχοντας και τον αέρα στο πλευρό τους, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να φτάσουν άμεσα στην ισοφάριση. Χωρίς όμως να δημιουργήσουν ιδιαίτερες ευκαιρίες. Σε μία από αυτές, πάντως, ο Σωκράτης Διούδης χρειάστηκε να βγει εκτός περιοχής για να προλάβει τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόβλημα στη μέση και να γίνει αναγκαστική αλλαγή, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να περνάει στο ματς λίγα λεπτά μετά.

Αέρας και πολλές διακοπές συνετέλεσαν ώστε να μην παιχτεί ποδόσφαιρο αξιώσεων ως το τέλος του πρώτου μέρους, καθώς μοναδική αξιόλογη φάση ήταν ένα μακρινό σουτ του Παναγιώτη-Μάριου Βήχου που κατέληξε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους «κίτρινους» να δίνουν χώρο και μπάλα και να δοκιμάζουν να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις.

Σε μια από αυτές, στο 53’, η μπάλα έφτασε στον Λορέν Μορόν που έκανε με τη μία το δεξί βολέ, για να διώξει δύσκολα σε κόρνερ ο Γιούρι Λοντίγκιν. Για να φτάσουμε στο 60’, με τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει από στημένη φάση. Εκτέλεση φάουλ του Βήχου, με τον Πεντρόζο να παίρνει δύσκολη κεφαλιά και αν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του εμβρόντητου Αθανασιάδη για το 1-1.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι γηπεδούχοι έψαξαν την ανατροπή. Πλησίασαν στο 65’, όταν μετά από φάση διαρκείας, ο Πεντρόζο προσπάθησε να σκοράρει από κοντά με τακουνάκι, αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Στο 71’ το δυνατό σουτ του Παλάσιος πέρασε λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκών, με τους δυο προπονητές να κάνουν τις κινήσεις τους.

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Τάσος Δώνης με ωραίο βολέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν με τις δυο ομάδες να αναζητούν το γκολ της νίκης. Σπουδαία ευκαιρία απώλεσε και ο Γιάννης Γιαννιώτας, στο 85’, καθώς η λόμπα του δεν είχε δύναμη, δίνοντας ευκαιρία στον Γιώργο Κάτρη να διώξει με το κεφάλι πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον Λεβαδειακό και τον Άρη να φτάνουν αμφότεροι τους 12 βαθμούς, περιμένοντας τα αποτελέσματα του Βόλου και του Παναθηναϊκού. Οι «κίτρινοι», πάντως, παρέμειναν για τέταρτο σερί ματς δίχως νίκη ενώ οι Βοιωτοί έμειναν στο «Χ» για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Μπάλτσι – Γένσεν, Ρόουζ, Τεχέρο.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Κωστή, Τσοκάι (87’ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (69’ Τσιμπόλα), Πεντρόζο (83’ Μανθάτης), Συμελίδης (46’ Γιούριτς), Παλάσιος.
ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (32’ Αθανασιάδης), Τεχέρο, Άλβαρο, Γαλανόπουλος (87’ Μεντίλ), Σούντμπεργκ (70’ Δώνης), Αλφαρέλα (70’ Γιαννιώτας), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Ρόουζ, Μορόν.

