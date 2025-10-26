Live Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο

Η 8η αγωνιστική της Super League είναι ξεχωριστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κι αυτό γιατί ένας απ’ τους κορυφαίους – αν όχι ο κορυφαίος σύμφωνα με τα επιτεύγματά του – προπονητές που ήρθαν ποτέ στο πρωτάθλημά μας, κάνει ντεμπούτο. Ο Ράφα Μπενίτεθ κοουτσάρει πρώτη φορά στο Παναθηναϊκός – Asteras Aktor.

Με τον Ισπανό στον πάγκο τους, οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη κόντρα στους Αρκάδες. Για να εκμεταλλευτούν το όποιο αποτέλεσμα στο ντέρμπι, μειώνοντας την απόστασή τους απ’ τις πρώτες θέσεις.

Ο Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του Πελίστρι, Μπακασέτα και Ντέσερς. Από την άλλη ο Κόλμαν δεν έχει τους Καλτσά, Καστάνιο, Τσιντώντα και Αλάγκμπε. Οι φιλοξενούμενοι είναι ουραγοί της βαθμολογίας και δεν έχουν ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Οπότε απ’ την πλευρά τους αναζητούν αποτέλεσμα για αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής είναι ο Τζήλος με βοηθούς τους Οικονόμου και Βαλιώτη. Τέταρτος ο Μόσχου, στο VAR o Παπαδόπουλος και AVAR o Πουλικίδης.