Super League: Αναλαμβάνει άλλη ελληνική ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι το διαζύγιο του ΟΦΗ με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τη διοίκηση του Κρητικού συλλόγου να ψάχνει ήδη τον επόμενο προπονητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές με τον Χρήστο Κόντη.

Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, λόγω της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ και είναι πιθανό να τον βρει σύντομα απέναντί του.

Ο Κόντης εμφανίζεται ως φαβορί, καθώς γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και έχει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παιχνίδι, στοιχεία που αρέσουν πολύ στους Κρητικούς.

Στον ΟΦΗ σκέφτονταν εδώ και καιρό να απομακρύνουν τον Ράσταβατς και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έμοιαζε με τελευταία ευκαιρία. Η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική και πλέον φαίνεται πως το διαζύγιο θα βγει άμεσα.