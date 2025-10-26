Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

Οι Μαδριλένοι κατάφεραν να σπάσουν το αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, ο οποίος δεν βρέθηκε στον πάγκο των φιλοξενούμενων, λόγω τιμωρίας.

Η «βασίλισσα» αύξησε τη διαφορά στο +5 από τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι υστέρησαν αμυντικά.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρήκε και πάλι δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 22ο λεπτό, με τον Φερμίν Λόπεθ να ισοφαρίζει στο 38ο λεπτό. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, όμως, έβαλε ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά στο σκορ, πριν το φινάλε του ημιχρόνου, καθώς σκόραρε στο 43’.

Ο Σέζνι έκανε ορισμένες εντυπωσιακές αποκρούσεις με αποκορύφωμα το πέναλτι του Εμπαπέ στο 53’, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα της Μπαρτσελόνα.

Η εξέλιξη του Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο του ματς και να πιέζει την άμυνα των πρωταθλητών Ισπανίας. Στο 22' άνοιξε μάλιστα το σκορ με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βγήκε στην πλάτη του Κουρμπασί και, αφού τροφοδοτήθηκε από μεταβίβαση του Μπέλιγχαμ, έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η ομάδα της Βαρκελόνης κατάφερε να ισορροπήσει κάπως το ντέρμπι και στο 38ο λεπτό βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ενα λάθος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αρκετό, ώστε να ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα, με τον Φερμίν Λόπεθ να βρίσκει δίχτυα, εκτελώντας με τη μία μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ράσφορντ.

Οι «μπλάνκος» όμως ανέλαβαν ξανά την επιθετική πρωτοβουλία και στο 43ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επανέφερε την Ρεάλ σε θέση οδηγού, με τον Μιλιτάο να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και τον Άγγλο σταρ να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 53' έγινε μια από τις καθοριστικές στιγμές του ματς με την τρομερή απόκρουση του Σέζνι στο πέναλτι του Μπαπέ, ο οποίος επέλεξε να στείλει την μπάλα στην πάνω αριστερή πλευρά της εστίας, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το 3-1, βλέποντας τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, να απλώνει το χέρι στου και να πραγματοποιεί μία σπουδαία επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βινίσιους έδωσε τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 72ο λεπτό του αγώνα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αποχωρεί με φωνές και να κατευθύνεται στα αποδυτήρια, έχοντας ως «στόχο» τον προπονητή του Τσάβι Αλόνσο. Στις καθυστερήσεις ο Πέδρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ρεάλ: Κουρτουά, Βαλβέρδε (72′ Καρβαχάλ), Καρέρας, Χάουσεν, Μιλιτάο, Γκιουλέρ (66′ Ντίαθ), Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ (90′ Γκαρσία), Τσουαμενί, Βινίσιους (72′ Ροντρίγκο) και Εμπαπέ (90′ Θεμπάγιος)

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί (84′ Μπάρντζι), Γκαρθία (74′ Αραούχο), Μπαλντέ (97′ Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Λόπεθ, Γιαμάλ, Ράσφορντ και Φεράν Τόρες (74′ Κασαδό)

Η βαθμολογία της LaLiga (σε 10 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 27 Μπαρτσελόνα 22 Βιγιαρεάλ 20 Εσπανιόλ 18 Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ. Μπέτις 16 -9αγ. Έλτσε 14 Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 Χετάφε 14 Σεβίλλη 13 Αλαβές 12 -9αγ. Ράγιο Βαγεκάνο 11 -9αγ. Οσασούνα 10 -9αγ. Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 Βαλένθια 9 Λεβάντε 9 Μαγιόρκα 9 Θέλτα 7 -9αγ. Οβιέδο 7 Τζιρόνα 7

