ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Ασταμάτητος παρά την κούραση και έμεινε κορυφή

Προερχόμενος από συνεχόμενα ντέρμπι και την υπερπροσπάθεια στη Γαλλία επί της Λιλ, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ενέργεια κόντρα στο Βόλο. Διαχειρίστηκε τις δυνάμεις του, φανέρωσε σε κρίσιμα σημεία την ποιότητά του και βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει με 3-0. Διατηρώντας την κορυφή της Super League και για την 8η αγωνιστική.

Η αναμέτρηση δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Έλειψαν οι μεγάλες φάσεις και ο ρυθμός, όμως η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ έκανε τελικά τη διαφορά με τρία τέρματα στο δεύτερο μέρος. Καθοριστικό το γκολ του Γιακουμάκη νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έδιωξε το άγχος.

Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 20 βαθμούς και είναι πρώτοι στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος έμεινε στους 12 και έχει «συγκάτοικους» πλέον, καθώς τον «έπιασαν» Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός και Άρης.

Το ματς της Τούμπας ήταν αρκετά φτωχό σε θέαμα στο πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία, προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικοί, όμως οι φάσεις ήταν λιγοστές. Δείχνοντας επηρεασμένοι απ’ τις αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Στο 8’ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε κόρνερ, ο Λόβρεν πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γιακουμάκης έκανε εντυπωσιακό γύρισμα αλλά δεν βρήκε εστία.

Τα λεπτά κυλούσαν χωρίς φάσεις και οι όποιες απειλές υποδεικνύοντας οφσάιντ. Στο 37’ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε κόρνερ, με την κεφαλιά του Λόβρεν να φεύγει άουτ.

Στο 45’ ο Μιχαηλίδης έκανε ένα βολέ από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το κακό πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς. Στο 49’ ο «δικέφαλος» βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ντεσπόντοφ ξανά εκτέλεσε κόρνερ, με τον Γιακουμάκη να κάνει σουτ στον αέρα και πάνω στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Βόλος απείλησε στο 64’ όταν ο Βολιάκο έκανε λάθος, με τον Χάμουλιτς όμως να μην προλαβαίνει να κάνει το τελείωμα.

Στο 73’ οι πρωτοπόροι πήραν «καθαρό» προβάδισμα σκοράροντας για δεύτερη φορά. Με ωραία ανάπτυξη των γηπεδούχων, ο Τάισον βρήκε τον Τέιλορ που «έσπασε» ωραία στο πέναλτι για τον Οζντόεφ που πλάσαρε στα δίχτυα για το 2-0!

Στο 80’ ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Οζντόεφ έκανε κεφαλιά προς τον Γιακουμάκη, ο τελευταίος προστάτευσε ωραία την μπάλα, για να έρθει ο Ρώσος να τη στείλει στα δίχτυα για το 3-0!

H κεφαλιά του Μακνί που μπλόκαρε ο Τσιφτσής, ήταν η τελευταία φάση του ματς που ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να νικά άνετα ένα ματς που έδειχνε πως θα τον δυσκολέψει.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μεϊτέ, Κένι – Φορτούνα, Μύγας.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68’ Κένι), Λόβρεν (58’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ (68’ Ζίβκοβιτς), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (74’ Πίντσι), Σόρια, Φορτούνα, Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (86’ Θαρθάνα), Χουάνπι (86’ Προύντζος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (74’ Μακνί).