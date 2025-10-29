Αιγάλεω – Άρης 1-3: Οι «κίτρινοι» έκαναν το χρέος τους και το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

Οι «κίτρινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ άουτ παιχνίδια και στοχεύουν στην παρουσία τους στην πρώτη τετράδα, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Άρης πήρε το «τρίποντο» με τις των Λίντσεϊ Ρόουζ (29’), Νόα Σούντγκρεν (59’) και Λορέν Μορόν (90+5’), με το Αιγάλεω να ισοφαρίζει προσωρινά με τον Μανσούρ Φοφανά (54’) και λίγο αργότερα έχασε μια απίθανη ευκαιρία, έχοντας δύο δοκάρια στην ίδια φάση για να προηγηθεί. Τελικά ηττήθηκε κι αποκλείστηκε από τα νοκ άουτ.

Η εξέλιξη του Αιγάλεω - Άρης

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο 61χρονος Ισπανός προπονητής του Άρη είδε τον Χάμζα Μεντίλ να αποχωρεί με πρόβλημα (πιθανότατα κάκωση) στο αριστερό γόνατο.

Οι «κίτρινοι» απείλησαν με τα (άστοχα) σουτ των Λορέν Μορόν (3’), Πιόνε Σίστο (14’) και Νοά Φαντιγκά (24’), για να ανοίξουν το σκορ πριν το ημίωρο. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ολίμπιου Μορουτσάν, γυριστή κεφαλιά του Ρόουζ στο πρώτο δοκάρι και 0-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα καλό σουτ του Άλβαρο Τεχέρο που, όμως, κατέληξε στην αγκαλιά του Ηλία Κυρίτση.

Το «Σίτι», που δεν είχε απειλήσει, κατάφερε να ισοφαρίσει στην πρώτη του, ουσιαστικά, ευκαιρία. Ο Γκαραμπέτ Τακεσιάν έδωσε στον Φοφανά, που με σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-1 στο 54’.

Το Αιγάλεω έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 58’, όταν στην ίδια φάση οι προσπάθειες των Ανδρέα Αθανασακόπουλου και Νίκου Γιαννίκου κατέληξαν στα δοκάρια του Αθανασιάδη. Και, επειδή η μπάλα «τιμωρεί», στο επόμενο λεπτό, ήρθε το 1-2. Νέα εκτέλεση κόρνερ, αυτή τη φορά του Μόντσου Ροντρίγκεθ, κεφαλιά του Σούντγκρεν στο πρώτο δοκάρι και νέο προβάδισμα για τον Άρη.

Ο Μορόν (55’, 69’) συνέχισε να σπαταλά ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς, ο Ιβάν Τσεργκά στο 84’, μετά από στημένη φάση, απέτυχε να βρει στόχο για το Αιγάλεω, για να έρθει το 1-3 στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Μόντσου, κεφαλιά του Μορόν και... τέλος. Ο Άρης έφτασε στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς κι απομένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ το Αιγάλεω με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες ουσιαστικά αποχαιρέτησε το θεσμό.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Πιετρής – Ρόουζ, Φαντιγκά, Τεχέρο.

ΑΙΓΑΛΕΩ (Κωνσταντίνος Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης (68’ Μουστάκας), Ταμπάς, Καράμπας, Βάρκας (46’ Αθανασακόπουλος), Τσιλιγκίρης (46’ Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (64’ Τσέγκρα), Κουιρουκίδης (62’ Κωστέας).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (46’ Μόντσου), Μεντίλ (8’ Τεχέρο), Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν (57’ Δώνης), Γιαννιώτας (90’+1’ Χαρούπας), Σίστο, Μορόν.