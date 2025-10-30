«Winner με νιάτα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Τη δεύτερη νίκη του στον πάγκο του Παναθηναϊκού πήρε ο Ράφα Μπενίτεθ, μια και οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας. Το «τριφύλλι» ήταν «Winner με νιάτα», καθώς παρουσιάστηκε με πολλά νέα πρόσωπα.

Από εκεί και πέρα, «Καπετάν Βασίλης» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μια και ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε τη Μονακό σε νέα νίκη επί του Ολυμπιακού (92-87) παρά την προσπάθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο φινάλε για την ανατροπή.

