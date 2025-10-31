Ολυμπιακός: Εκτός Έσε και Ορτέγκα για το ντέρμπι με Άρη - Επιστροφή Ζέλσον Μάρτινς

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης και μετά το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού. Σ’ αυτήν δεν μετέχουν οι Σαντάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο διεθνής μέσος αποχώρησε την Πέμπτη (30/10) με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός, ενώ ο έτερος Αργεντίνος προέρχεται από τραυματισμό και κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ματς του Σαββάτου (01/11). Παράλληλα, εκτός έμειναν οι Αλέξης Καλογερόπουλος και Ρούμπεν Βέζο, που είχαν αγωνιστεί στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Βόλο την Τετάρτη (29/10).

Αντίθετα, στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψε ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Άρη, ενόψει και του παιχνιδιού της Τρίτης (04/11) με την PSV για το Champions League.

Συνοπτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτισι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

