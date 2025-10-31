Ολυμπιακός: Εκτός Έσε και Ορτέγκα για το ντέρμπι με Άρη - Επιστροφή Ζέλσον Μάρτινς

Οριστικά εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Σαββάτου (01/11) με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» έμεινα οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Έσε, Ορτέγκα
Εκτός πλάνων οι δύο Αργεντίνοι στους Πειραιώτες
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης και μετά το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού. Σ’ αυτήν δεν μετέχουν οι Σαντάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο διεθνής μέσος αποχώρησε την Πέμπτη (30/10) με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός, ενώ ο έτερος Αργεντίνος προέρχεται από τραυματισμό και κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ματς του Σαββάτου (01/11). Παράλληλα, εκτός έμειναν οι Αλέξης Καλογερόπουλος και Ρούμπεν Βέζο, που είχαν αγωνιστεί στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Βόλο την Τετάρτη (29/10).

Αντίθετα, στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψε ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Άρη, ενόψει και του παιχνιδιού της Τρίτης (04/11) με την PSV για το Champions League.

Συνοπτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτισι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

https://www.instagram.com/p/DQePxTXjEYF/

