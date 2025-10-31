Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον

Ο Ισπανός τεχνικός, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος στην προπόνηση της Πέμπτης (30/10) αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Την Παρασκευή (31/10) θα προσπαθήσει να επιστρέψει, αλλά ουδείς στον Ολυμπιακό θέλει να πιέσει τον Αργεντίνο μέσο, υπό το φόβο μεγαλύτερης ζημιάς.

Άλλωστε, ο διεθνής άσος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα της Τρίτης (04/11) με την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League, ελέω της αποβολής του στο ματς με την Μπαρτσελόνα και όπως όλα δείχνουν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η ενδεχόμενη απουσία του Αργεντίνου ανοίγει τη διεκδίκηση μιας θέσης στην μεσαία γραμμή, με τους Χρήστο Μουζακίτη και Λορένζο Σιπιόνι να «μάχονται» με τις ίδιες πιθανότητες για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα για το ματς με τον Άρη.

Παράλληλα, στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρίσκονται και οι Φρανσίσκο Ορτέγκα και Ζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι μετέχουν και πάλι στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

